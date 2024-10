Novak Đoković završio sezonu: Amerikanka se izletjela i otkrila sve

Teniserka Koko Vandevege je u jednoj od svojih izjava rekla da Novak Đoković neće učestvovati na završnom turniru u Torinu.

Izvor: Shutterstock

U toku su pripreme za turnir u Parizu poslije kojeg će biti jasno ko će se plasirati na završnicu u Torinu, ali kako stvari stoje u Italiji nećemo gledati Novaka Đokovića. Srpski teniser se odmara na Maldivima, ali to nije jedini izvor koji je nagovijestio ovu mogućnost. Američka igračica Koko Vandevege je u jednoj od svojih izjava najavila da aktuelni olimpijski šampion neće biti dio spektakla.

Plasirati se na turnir u Torinu je veliki uspjeh za mnoge tenisere - to je smotra najboljih, a o tome je govorila i Vandevegenova. "Važno je da, koliko je to moguće, kontrolišete svoju sudbinu sami, a ne da se nadate da će odustati neko ko je ispred vas. Kao što smo čuli da Novak, nažalost, neće igrati u Torinu. Samim tim je to još jedno mjesto na raspolaganju ostalima", rekla je.

Dakle, u teniskom svijetu je već poznato da Đokovića neće biti na završnom turniru. A i umesto da bude u Parizu na mastersu izabrao je da bude na odmoru na Maldivima, prema svemu sudeći njegov cilj je da se psihički i fizički oporavi i pripremni za prvi, naredni grend slem u sezoni, odnosno Australijan open.

Ipak, sve i da odluči da zaigra u Torinu šanse za to su vrlo realne pošto se trenutno nalazi na šestoj poziciji na ATP listi, a poziv za turnir dobija prvih osam i male su šanse da će doći do bilo kakvih promjena u rangiranju nakon Pariza. Masters u gradu svjetlosti je osvajao sedam puta, a posljednji put prošle godine kada je savladao Bugarina Grigora Dimitrova u finalu.