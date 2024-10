"Ne razumijem kako su Novak, Rafa i Rodžer u tome uspjeli": Rudu nije jasno, jedan detalj ga iznenađuje

Kasper Rud imao je izjavu koja najbolje opisuje šta su Novak, Rodžer i Rafa uspjeli da urade.

Novak Đoković ima 24 grend slem titule, Rafa Nadal 22, a Rodžer Federer 20, dakle zajedno imaju 66 titula sa četiri najveća turnira u svijetu tenisa, ne računajući ostale trofeje koje su podigli. Samo to je dovoljan podatak da se govori o veličanstvu "velike trojke" i njihovih uspjeha.

Srpski teniser je najbolji od njih i s razlogom je najbolji svih vremena, ali to što su sva trojica uspjeli da ostvare prelazi sve granice. O tome je najbolje pričao Kasper Rud. Njegova izjava sve govori. "Shvatio sam koliko je ludo to što su Novak, Rafa i Rodžer... To što su oni svake godine 17-18 godina igrali na vrhunskom nivou, bili su toliko dobri toliko dugo. Kako su uspjeli da zadrže veliku motivaciju toliko dugo? Kako su uspjeli da budu tako strogi sami sa sobom", rekao je Rud u podkastu "Nothing Major".

Ni Norvežaninu nije jasno kako im je to uspjelo toliko dugo. "Kako su uspjeli da pobijede 70 mečeva svake godine. I to tako godinu za godinom u krug. Stvarno ne razumem kako je to moguće. Jedno je da to uradite tri, četiri ili pet godina. Ali oni, skoro 20 godina čiste dominacije", zaključio je Rud.

Upravo su njegove riječi i najbolji pokazatelj planine koja se nalazi ispred Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. Oni će voditi svjetski tenis u budućnosti, ali da li će da budu motivisani toliko dugo? Da li će da igraju na vrhunskom nivou i za pet i za 10 godina? Sve to su pitanja na koja će odgovor dati samo vrijeme. Talenat i igru imaju, ako ih posluži zdravlje, drugi upitnik svakako će da bude motivacija u godinama koje dolaze.