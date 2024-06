Nema Novaka, nema ni publike: Polufinale Rolan Garosa, a tribine poluprazne! (FOTO)

Navijače u Parizu nije pretjerano zanimao drugi polufinalni meč između Aleksandera Zvereva i Kaspera Ruda. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Za titulu na Rolan Garosu boriće se Karlos Alkaraz i Aleksander Zverev, a meč se igra u nedjelju (15). Biće to ili treći grend slem pehar za Španca ili prvenac za Nijemca. Polufinalni dueli odigrani su u petak i najbolje se vidjelo koliko navijačima fali Novak Đoković koji je zbog povrede morao da se povuče sa turnira.

Duel Alkaraza i Janika Sinera po kvalitetu tenisa nije opravdao očekivanja ni epitet derbija. Jeste bilo nekih spektakularnih poena i poteza, ali ne i konstantnosti u tome. Tribine su, izuzev početka meča gdje je publika iz nekog razloga kasnila i popunila svoja mjesta tek polovinom prvog seta, na drugom polufinalu se to nije dogodilo. Ni u jednom trenutku.

Već na samom početku meča između Zvereva i Kaspera Ruda, Norvežanina koji je dva puta igrao finale na pariskoj šljaci, tribine su bile slabo popunjene. Bilo je previše praznih mesta. Očigledno je bilo i zašto je to tako. Oni koji su kupili karte vjerovatno su očekivali da će na jednoj strani mreže biti Đoković. S obzirom na stomačne probleme Ruda i dosta slabiju partiju, možda bi se to i dogodilo. Odnosno, možda bi Srbin došao do pobjede u tom četvrtfinalu koje je norveški igrač prošao bez borbe. Ali, da ne nagađamo i da se ne bavimo onim šta bi bilo kad bi bilo...

Ono što se vidjelo jeste da je stadion "Filip Šatrije" postajao sve prazniji kako su gemovi odmicali i kako je Zverev preuzimao kontrolu nad mečom. Praznile su se tribine postepeno, pa su tako u četvrtom setu "zujale" poluprazne. Taj duel ih očigledno nije previše zanimao. Nešto slično bilo je i u novinarskoj loži koja je za prvo polufinale bila krcata, dok je za drugo bilo malo ljudi. Početkom drugog seta tog meča Alkaraz je bio na konferenciji i sala je bila puna predstavnika "sedme sile".

Kolika je razlika bila na tribinama, može da se uporedi recimo sa mečom Đokovića i Lorenca Musetija koji je završen oko 3 ujutru. Tad su navijači zbog javnog prevoza počeli da napuštaju stadion oko 1 sat poslije ponoći i čak je i tada bilo više ljudi nego što je bio slučaj oko 22 časa u duelu Zvereva i Ruda.

Meč za pehar u nedjelju biće ujedno i ispit za francusku publiku. Da li će da dođu i da gledaju ko će da podigne "Kup musketara" ili im to više nije važno kada u finalu nije neko poput Novaka ili Rafe Nadala...

