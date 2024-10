Novak Đoković je nedavno uslikan na Maldivima, kako se sunča i slika sa navijačima. Razlog za to? Vrlo vjerovatno mu nisu potrebni bodovi sa mastersa u Parizu kako bi se našao na posljednjem turniru sezone u Torinu.

Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

U novoj nedjelji vidjeli smo impresivan skok Olge Danilović koja je konačno stigla do teniske elite na WTA listi. Za to vrijeme Novak Đoković odmara na Maldivima i neće igrati u Parizu na mastersu koji je osvajao sedam puta, a posljednji put prošle godine kada je savladao Grigora Dimitrova u finalu.

Zapravo je od 2019. uzimao titulu tri puta i niko mu nije ni blizu po titulama u Bersiju, Boris Beker ima tri trofeja i to je to. A ono što može da brine njegove navijače je to što se neće boriti za poene za završni masters sezone.

U Torinu će se odigrati posljednji turnir u godini i najboljih sedam u ATP trci će biti pozvani da igraju. Osmo mjesto se dodjeljuje ili nekome ko je osvojio grend slem a nije na listi ili osmom na tabeli, a Novak je trenutno šesti. Koliko je realno da ispadne iz osam nakon turnira u prestonici Francuske?

MOGUĆE JE, EVO KO MU PRIJETI!

Vidi opis Novak je izračunao - uopšte ne mora da igra tenis: Evo zašto je na Maldivima, a ne u Parizu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Trenutno je šesti sa 3.910 osvojenih bodova ove sezone Novak Đoković. Janik Siner, Karlos Alkaraz i Danil Medvedev su i matematički obezbijedili odlazak u Torino, a Tejlor Fric će ga obezbijediti ukoliko dobije jedan meč u Parizu. Kasper Rud je na 3.855 bodova i treba mu samo pobjeda da preskoči Novaka, mada u kakvoj je formi ne treba to uzeti zdravo za gotovo. Andrej Rubljov takođe ima realnu šansu da preskoči Novaka jer je na 3.720 bodova, jedna pobjeda će mu donijeti 3,810, a dvije će mu donijeti preskakanje Novaka.

Čak i ako se to desi - Novak ostaje osmi i realno nema opasnosti da ne ode u Torino, naravno ako to on bude želio. E nakon toga slijede Aleks De Minor, Grigotr Dimitrov, Tomi Pol i Stefanos Cicipas koji redom mogu da ga preskoče, ali koliko je to realno? De Minoru koji je najbliži treba polufinale Pariza. a svima ostalima da osvoje turnir. Tako da je sigurno da poslije Pariza neće pasti Novak, ali će ga juriti Kasper Rud, De Minor, Tomi Pol i poslije toga. Rud se prijavio da igra u Mecu, a De MInor i Pol u Beogradu. Ipak, De Minoru i Polu treba makar polufinale ili finale Pariza da bi u Beogradu mogli da sanjaju to jedno mjesto.