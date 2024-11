Mladen Bojinović zvanično sportski direktor "orlova": Za četiri godine Srbija da bude na Olimpijskim igrama

Banjalučanin Mladen Bojnović zvanično je predstavljen kao novi sportski direktor rukometne reprezentacije Srbije.

Izvor: Rukometni savez Srbije

Legendarni bek srpske reprezentacije, nekadašnji igrač Borca iz Banjaluke, Partizana, Barselone, PSŽ-a i mnogih drugih, a sada iskusni sportski radnik, Mladen Bojinović, promovisan je zvanično u sportskog direktora seniorske selekcije Srbije.

Nekadašnji osvajač Lige šampiona trenutno obavlja funkciju savjetnika za sport predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, ali ga to nije spriječilo da svoje dragocjeno vrijeme posveti srpskom rukometu.

"Želim da se zahvalim Rukometnom savezu Srbije i ljudima koji su me pozvali da budem dio ove ekipe. Za mene je to velika čast jer su Srbija i reprezentacija uvijek bili sam vrh mog sportskog bavljenja rukometom. Zadovoljstvo je biti dio Rukometnog saveza Srbije, ali i velika odgovornost i obaveza. Mišljenja sam da Srbija ne zaslužuje da bude 19. na svijetu ili u Evropi, ali isto tako da u ovom trenutku nije ni za medalju. Dug je put do oporavka i povratka na staze uspjeha, ali na svima nama je da do njega i dođemo i da za četiri godine budemo dio Olimpijskih igara", rekao je novi sportski direktora "orlova" na predstavljanju.

