Za 7 dana zaradila više nego Đoković u 2024. godini: Amerikanka osvojila najveću nagradu u istoriji

Koko Gof je dobila blizu pet miliona dolara za trijumf u Rijadu, a Novak ove sezone nije profitirao toliko.

Izvor: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američka teniserka Koko Gof stigla je do jedne od najvećih titula u karijeri. Šampionka prošlogodišnjeg US opena osvojila je Završni masters koji su teniserke igrale u Rijadu, a za to dostignuće dobila je najveću nagradu u istoriji ženskog tenisa. Zapravo, Koko je zaradila više novca nego što muškarci dobijaju kada osvoje grend slem titulu. Zaradila je više nego Novak Đoković u čitavoj sezoni!

Koko Gof je u čitavoj sezoni zaradila malo manje od 9,5 miliona američkih dolara, a polovina tog novca stigla joj je nakon osvajanja Završnog mastersa u Rijadu. Na turniru u Saudijskoj Arabiji, koji su igrale samo najbolje na svijetu, Koko Gof je savladala Džesiku Pegulu, Igu Švjontek, Arinu Sabalenku i Činven Dženg protiv koje je igrala spektakularno finale u tri seta.

Trijumf na Završnom mastersu doneo je Koko gof najveću nagradu u istoriji ženskog tenisa! Ona je uz trofej osvojila i 4.805.000 američkih dolara. Da bismo vam predstavili koliko je to novca uporedićemo trijumf na jednom turniru i čitavu sezonu Novaka Đokovića - Amerikanka je ove sedmice prihodovala više nego najbolji svih vremena na svim turnirima od januara do danas!

Zarada Novaka Đokovića po turnirima:

Junajted kup - 293.850 dolara

Australijan open - 661.815 dolara

Indijan Vels - 59.100 dolara

Monte Karlo - 274.425 dolara

Italijan open - 51.665 dolara

Ženeva open - 30.220 dolara

Rolan Garos - 415.000 dolara

Vimbldon - 1.770.300 dolara

US open - 215.000 dolara

Šangaj - 585.000 dolara

Ukupno - 4.421.915 dolara

Naravno, kada se gleda samo zarada od turnira, ovo je jedna od najslabijih godina u karijeri Novaka Đokovića. On je do sada zaradio preko 185 miliona američkih dolara samo od takmičenja i po tome je apsolutni rekorder u istoriji svjetskog tenisa. Rafael Nadal je zaradio oko 60 miliona dolara manje, Rodžer Federer još nekoliko miliona manje od Španca, dok Endi Marej nije stigao ni do 65 miliona dolara u cijeloj karijeri.