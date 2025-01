Karabatića slomio poraz od Hrvata, saigrač odbrusio: Ne pitajte me to, ali pozdravite Nikolu

Luka Karabatić i Remi Debone nisu lako podnijeli poraz od Francuske u polufinalu Svjetskog prvenstva. Od reportera MONDA sa Svjetskog prvenstva Nikole Lalovića.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Nije uspjela Francuska da se vrati u meč i ponovo je Hrvatska napravila čudo na svom terenu na Svjetskom prvenstvu. Nakon nevjerovatnih povrataka protiv Slovenije i Mađarske, Hrvati su sada uspjeli da savladaju Francuze u polufinalu i da Igoru Karačiću i Domagoju Duvnjaku omoguće da se od nacionalnog tima oproste sa medaljom. Nije bilo lako heroju Francuske iz četvrfinala sa Egiptom Luki Karabatiću da priča poslije ovog meča.

"Razočarani smo naravno. Jako teška utakmica, velika borba, Iako smo imali minus osam, devet u prvom poluvremenu nekako smo uspjeli da se borimo i eto bili smo blizu povratka. Nije falilo puno, ali taj minus koji smo imali u prvom dijelu je bio preveliki. Nemam ništa da kažem mojoj ekipi, Igrali smo srcem, dali sve od sebe, u drugom poluvremenu je odbrana bila odlična, igrali smo sa energijom", rekao je na startu Karabatić.

Hrvatska je probala da sa jednim igračem visoko na srednjem beku poremeti napad Francuske i uspjela je. Odbrana 5-1 urodila je plodom i ništa nisu uspjeli da ubace u gol igrači "trikolora". Kada se to desilo, domaćin je napravio veliku prednost koju nije ispustio sve do kraja.

"Mislim da kao što sam rekao ta odbrana pet jedan nam je napravila dosta problema, nismo uspjeli da je napadnemo kako treba, iako smo bolje i mirnije odigrali drugo poluvrijeme. Imali smo šanse, ali mislim da smo tu izgubili utakmicu. U prvom poluvremenu smo promašivali šanse, Kuzmanović je igrao odlično i te greške su im dale samopouzdanje. Loše smo počeli utakmicu, a onda kad su se digli talas je bio ogroman. Mislim da je u jednom trenutku bilo osam ili devet razlike, malo smo izgubili živce, publika je uradila svoj posao. Šteta što nismo uspjeli sa minus tri da spustimo još prednost, ali nedostajalo nam je vremena. U tako velikoj utakmici je minus osam, devet previše", iskren je bio on, a na pitanje šta je bio ključ poraza rekao je: "Ovako vruće glave je teško reći, ali naš napad nije funkcionisao kako treba. Nismo uspjeli da nađemo prava rješenja, kada smo imali šanse nismo našli dobra rješenja. Imali su kontre, u prvom poluvremenu su jako dobro šutirali i onda uz takvu publiku..."

Pogledajte 04:23 Luka Karabatić Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

"Da li Hrvatska može da napravi čudo? "Da, da, da. Kada se igra pred svojom publikom ovako uvijek ima šanse. Ne zna se sa kim će igrati, ali naravno ima svoje šanse. Kad igraš za finale, to je posljednja utakmica, a vidite kako igraju, kako se bore", završio je Karabatić.

Nervozan je bio Remi Debone poslije meča, a kako i ne bi. Nisu se na golu ni on ni Šarl Bolcinger proslavili, tako da je posebno u prvom dijelu igre Hrvatska "punila" gol rivala. Iak i on je naglasio da je jako loš početak meča presudio šansama "trikolora" za finale.

"Da bio je ovo užasan početak, ja mislim. Razočaravajuće. Čestitam Hrvatskoj igrali su sjajno, atmosfera je bila sjajna. Mi smo se borili do kraja svake sekunde i mogu samo da čestitam rivalu. Mislim da su oni igraju agresivno u odbrani, ali to smo očekivali i nije nas iznenadilo. Napadali smo, promašivali, ali mislim da je devet golova razlike u prvom poluvremenu previše. Mislim da nikada nisam vidio Francusku da gubi sa devet razlike u jednom poluvremenu", rekao je on.

Pogledajte 01:59 Remi Debone Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Odbrana je bila mekana u prvom poluvremenu: "Naravno da je tako kada za poluvrijeme gubiš sa devet razlike. Ne znam šta se desilo. Hrvatska je igrala perfektan meč, a mi smo odigrali jako, jako dobrih 30 minuta."

Na kraju je Remi Debone na pitanje da li je možda liderstvo Nikole Karabatića falilo na ovom meču samo odbrusio: "Mislim da ako ste gledali takmičenje ne biste to pitali. Ali da, pozdrav Nikoli."

Sada čekamo drugo polufinale koje igraju selekcije Portugala i Danske da vidimo ko će otići na megdan Francuzima u meču za bronzu, a ko će se potruditi da Hrvatima ipak "otme" zlato.