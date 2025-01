Federer iz penzije kopa da sruši Đokovića: Sve mu je propalo, sad je jasno koja mu je jedina opcija

Rodžer Federer više ne može da pobijedi Novaka Đokovića na terenu i sruši njegovu zaostavštinu i teniske rekorde. Zato sada pokušava da uzdiže njegovenove rivale i pravi se da Nole ne postoji.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i ne postoji argument koji može da obori ovu tezu. Jednostavno, sve je na strani Đokovića - od broja nedjelja na vrhu ATP liste, grend slemovi, mastersi, međusobni skor protiv najvećih rivala - čak je tu od ljetos i zlatna medalja na Olimpijskim igrama u Parizu gdje je Nole "prešao igricu".

Naravno, uvijek će postojati oni kojima nije u interesu da Novak Đoković bude "najveći ikada", a to se prije svega odnosi na rivale - Nadala i Federera. Tako je brže-bolje Nadalov ujak Toni požurio da svijetu objasni da je Novak Đoković zapravo lažirao povredu na Australijan openu šireći opet netačne teorije o njemu, dok je Rodžer Federer preko svog agenta Tonija Godsika pokušao opet na drugačiji način.

Pošto je Federeru jasno da je izgubio bitku sa Đokovićem, sada je preko agenta Tonija Godsika počeo da uzdiže nove nade svjetskog tenisa, nadajući se da će makar oni uspjeti da pošalju srpskog tenisera i njegove rekorde u zaborav. Tako bi možda i iz penzije, Federer mogao da se vrati na tron kao najbolji teniser svih vremena.

"Siner je novi Federer"

"Da li Siner može da postane legenda? Ozbiljan je, ponaša se veoma profesionalno, lijepo se vlada na terenu i ne radi gluposti van njega... Podsjeća me na Rodžera Federera", rekao je Toni Godsik, baš za italijansku "La Stampu".

Agent koji je kreirao mišljenje javnog mnjenja po kome su Nadal i Federer "nadrivalstvo" koje ni sa čim ne može da se poredi, dok je Đoković s druge strane bio predstavljan kao primitivac, zločinac i kako sve ne, takođe Srbinu ne pridaje puno značaja. Ponaša se kao da ne postoji.

"U ovom trenutku ne postoji globalna zvijezda koja može da zamijeni Federera ili Nadala. Ali, vole Sienra ljudi, igra tenis koji mi se sviđa i zna kako da zaigra najbolje kada je najvažnije", dodao je Godsik.

Za mladog Italijana, osvajača tri grend slema u dosadašnjem toku karijere, ima samo riječi hvale. Za razliku od Đokovića.

Izgleda da nije problem ni doping-afera u čijem je središtu Siner...

Sve je ovo već najavio Novak Đoković

Govoreći na Australijan openu, gde je bio opet izvrgavan ruglu i optuživan za lažiranje povrede, Novak Đoković je istakao vrlo bitnu stvar, možda i najavio šta će se dešavati u budućnosti.

"Mnogi ljudi sumnjaju - sumnjaju cijeli život, cijelu moju karijeru me to prati. Ljudi konstantno pokušavaju da me ponište i da ponište stvari koje sam uradio. To je jednostavno dio karijere i života profesionalnog sportiste koji je jako uspješan", rekao je Nole koga su mnogi već "sklonili" i postavili Alkaraza i Sinera za novo naslovno lice tenisa.

"To je dodatno zbog mene i moje situacije, odakle dolazim i milion nekih drugih stvari i razloga. Ali, nije to nešto što mene obeshrabri, naprotiv! Mene to dodatno motiviše da dokažem ljudima da i dalje mogu da pobjeđujem na najvećoj sceni, najvećim turnirima najbolje na svijetu. (...) Ja se nekako radujem svim izazovima. Zbog ovakvih mečeva i okolnosti i prilika ja se i dalje bavim profesionalno tenisom, tako da... Stavio sam sebe u poziciju da sam u posljednja četiri na mom najuspješnijem grend slemu, tako da - vidjećemo", zaključio je Novak pred polufinale turnira sa Zverevim, gdje je predao zbog povrede.