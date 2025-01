Đoković nikad neće oprostiti Federeru za potez iz čistog prezira: Zbog toga sada Alkaraza čuva kao sina

Novak Đoković je pun poštovanja prema Karlosu Alkarazu jer zna kako su njega tretirali kada je on bio u njegovim godinama...

Novak Đoković pobijedio je Karlosa Alkaraza u četvrtfinalu Australijan opena poslije više od tri sata borbe i velikog preokreta (4:6, 6:4, 6:3, 6:4). Odmah po završetku tog susreta uslijedio je srdačan pozdrav na mreži, pa je Srbin aplauzima ispratio 16 godina mlađeg kolegu sa stadiona.

Pokazao je Novak još jednom da ima ogromno poštovanje prema Alkarazu i da na njega ne gleda samo kao na rivala, već i kao nekoga ko će da bude budućnost svjetskog tenisa i hoće da mu pomogne u svemu tome. Za sada je njihov odnos gotovo perfektan. Baš onakav kakav je Nole imao sa Endijem Marejem koji mu je sada trener i u isto vrijeme sasvim drugačiji nego što je to bio slučaj sa Rafaelom Nadalom i posebno sa Rodžerom Federerom. Oni su takvim potezima imali uticaj na to da Đoković postane zvijer i da ih gleda drugačije.

Mogao je i Novak da bude poput Švajcarca i da "gazi pred svima" kao što je Rodžer to radio Novaku. Mogao je i poput Rafe da "odbije da mu pruži ruku" i da mu pomogne i bude na njegovoj strani, što je Nadal uradio nebrojeno puta. Umjesto toga Nole u Karlitosu vidi "mlađeg sebe" i pokušava da ga nauči nekim stvarima i da mu pomogne. Vidi se i po Alkarazu i njegovim reakcijama da uživa u njihovom odnosu i da mu sve to mnogo znači.

Razlika između Novaka i Rodžera je jasna!

Jedan od najboljih primjera za to mogli smo da vidimo recimo u polufinalu Rolan Garosa 2023. godine kada je Đoković pobijedio Alkaraza. Mladi Španac je u tom meču imao ogromne probleme sa grčevima, tijelo mu nije funkcionisalo, rekao je da je sve to bila posljedica stresa.

Na konferenciji za medije poslije meča Novak je tješio Karlosa, pričao je o sopstvenom iskustvu, kako se i njemu to dešavalo na početku karijere. Nije bilo nikakvih "otrovnih iglica" niti napada i prozivki. Bio je na njegovoj strani i naglasio da je tu da mu pomogne ako mu bilo šta treba.

Šta je Rodžer uradio? On je Novaka "bacio lavovima", tačnije tabloidima na Australijan openu 2009. godine. Tada je Novak osjećao velike probleme zbog vrućine, morao je da preda meč Endiju Rodiku u četvrtfinalu, nije se osjećao dobro. Nije imao snage da završi taj duel na oko 40 stepeni celzijusa i predao je duel prije kraja. Umjesto da bude tu, da kao stariji i iskusniji kolega pruži pomoć, savjet, odlučio je da uradi potpuno suprotno.

"Đoković nije teniser koji se već nije predavao, tako da je to razočaranje. Ja sam to uradio samo jednom u karijeri, Endi je totalno završio da dobije taj meč. Dođe mi da kažem da ako nisi dovoljno fit da igraš, nemoj da igraš. Da je Novak vodio vodio 2:0 u setovima, ne vjerujem da bi predao dok je gubio 4:0 u posljednjem setu (gubio je 2:1, prim, aut.). Zahvaljujući Endiju, na kraju je odustao, natjerao ga je da igra do svojih krajnjih mogućnosti. Skidam mu kapu", kazao je Rodžer Federer koji je još u nekoliko navrata znao ovako da "pecne" Đokovića, iako je u medijima imao status "gospodina".

Šta je Nole rekao o Karlosu?

Kada smo već podsjetili na izjavu koju je Rodžer dao tada kada je Đoković predao meč Endiju Rodiku. Da podsjetimo i na reakciju koju je Đoković imao kada je pobedio Alkaraza u tom polufinalu na pariskoj šljaci pre dve godine. Bio je dijametralno suprotan od Rodžera, pružio je podršku Alkarazu.

"Prije svega da kažem da mi je žao što se sve ovako dogodilo i što je Alkaraz imao problema sa grčevima. Znam kako je to, vidio sam koliko se mučio i želim mu da se oporavi što prije. I na mreži poslije meča sam mu rekao da je mlad i da ima vremena za njega i siguran sam da će on mnogo puta osvajati ovaj turnir. Obojica smo imali problema, nisam se ni ja osjećao fizički dobro, bio sam na limitu, gotovo isto kao i Karlos. Imali smo izjednačen drugi set, on ga je zasluženo osvojio, a onda je uslijedio taj problem i počeo je neki sasvim drugi meč. Trudio sam se da ostanem fokusiran, što nije lako u tim trenucim, ali sam uspio. Drago mi je zbog toga, sraćan sam i nadam se da ću još jednom osvojiti ovaj turnir. Ostao mi je još samo jedan korak i obećavam da ću se truditi da ga napravim", kazao je Đoković tada i potom podigao pehar u Parizu pošto je slavio protiv Kaspera Ruda u finalu.

Sada Novaka čeka okršaj sa Sašom Zverevim u polufinalu Australijan opena i još se čeka termin meča. Jedino što se zna sa sigurnošću jeste da je taj duel na programu u petak.