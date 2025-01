Hoće li ovaj rekord Rodžera Federera biti dostižan za Novaka Đokovića?

Rekord Rodžera Federera djeluje teško dostižan za Novaka Đokovića.

Novak Đoković je u prvoj nedjelji nakon Australijan opena počeo svoju 1.000. nedjelju među 100 najboljih tenisera planete - po tome je apsolutni rekorder među sportistima koji se i dalje aktivno bave tenisom. Niko od Novakovih rivala danas nije ni blizu uspjeha za koji treba dvadesetak godina kontinuiteta, a kada bismo gledali istoriju...

Najbolji srpski sportista trenutno ubjedljivo je prvi po broju nedelja provedenih na prvom mjestu ATP liste, rekorder je i kada su u pitanju druga i treća pozicija, ali nije najbolji kada se riječ o nedeljama među 100 najboljih. Đoković je zapravo četvrti na vječnoj listi nedelja među 100 najboljih igrača planete i veliko je pitanje da li će uspjeti da postane rekorder!

Najviše nedjelja u prvih 100 na svijetu:

Rodžer Federer: 1.165 nedelja

Rafael Nadal: 1.029 nedelja

Andre Agasi: 1.019 nedelja

Novak Đoković: 1.000 nedelja

Najbolji teniser svih vremena i dalje je aktivan, a nivo igre koji prikazuje govori nam da uprkos povredi koju je zaradio u Melburnu još neko vrijeme ne treba da pomišljamo na njegovo ispadanje iz najboljih 100 na svijetu. Đoković je trenutno šesti teniser planete, a da nije bilo povrede u Australiji mogao bi da se približi i četvrtom mjestu na ATP listi.

Ukoliko sve bude u najboljem redu, Novak Đoković će 19. maja prestići Andrea Agasija i početi svoju 1.020 nedjelju među 100 najboljih igrača planete. Krajem jula, tačnije 28. u mjesecu, Novak Đoković bi trebalo da započne i 1.030. nedjelju u svjetskom vrhu, čime bi nadmašio učinak Rafaela Nadala. U tom slučaju bi ispred njega bio samo jedan teniser.

Djeluje pomalo nerealno da Novak Đoković obori rekord Rodžera Federera po broju nedjelja provedenih među 100 najboljih igrača planete. Trenutno razlika između njih dvojice iznosi 165 nedelja, što znači da bi Novak morao da igra na visokom nivou još više od tri godine! Sigurni smo da može to, ali je pitanje da li će imati motiva da ostane u profesionalnom tenisu toliko dugo samo zbog ovog ne toliko značajnog rekorda koji je dugovječnošću postavio nekadašnji švajcarski as.

Čisto da pomenemo, Novaku je do rekorda potrebno da ostane među najboljima na svijetu sve do kraja marta 2028. godine. Nećemo ništa da sugerišemo, najbolji svih vremena treba da odluči do kad želi da igra tenis i Federeru "otme" jedan od posljednjih rekorda koji je njegovim navijačima ostao da se ponose.

