Đokovićeva odluka je i Dance uhvatila nespremne: Srbija postavila "klopku", zna se na kome je pritisak

Srbija bez Novaka Đokovića traži put do pobjede u Danskoj, Viktor Troicki ima rješenje... Od izvještača MONDA iz Kopenhagena.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija igra protiv Danske u Kopenhagenu i traži prolaz u završnu fazu Dejvis kupa. Sa Novakom Đokovićem u timu bi imala ulogu favorita i na gostovanju, ovako je sada taj dodatni pritisak na domaćinu i na njihovom najboljem igraču Holgeru Runeu. Nisu ni Danci očekivali da tu neće biti najboljeg tenisera svih vremena.

Tome u prilog govori i najava ovog duela. u "Rojal areni" u Kopenhagenu predstavnici medija dobili su časopis koji predstavlja najavu i određene zanimljive informacije o predstojećem duelu. U njemu se nalazi i fotografija Novaka Đokovića kao predvodnika srpskog tima. Jasno je da je sve ovo bilo odštampano verovatno dosta ranije, bar se tako pretpostavlja. Ili su možda domaćini namjerno ostavili kako bi tako privukli veću pažnju i interesovanje... Bilo kako bilo tu je i Novakovo ime.

Sada će selektor Viktor Troicki i ekipa morati bez njega i djeluje da je napravljena taktika za predstojeće mečeve. "Klopka" je postavljena, samo još ostaje da se vidi i da li će da donese željeni rezultat. Bilo bi lijepo da se to i dogodi.

Mišo, od tebe najviše zavisi

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Raspored za prvi dan je takav da će prvo na teren u petak od 16 časova izaći Miomir Kecmanović i Elmer Muler. Sada je Miša preuzeo ulogu prvog reketa srpskog tima i na njemu je najveći pritisak. Od njega se očekuje da donese prvi bod i vođstvo Srbiji. Iskustvo je na njegovoj strani, zna kako se igraju bitni mečevi, pokazao je to i u Dejvis kupu 2023. godine kada je dobio nekoliko ključnih mečeva u Malagi. Bio je blizu i da pobijedi Holgera Runea prije nekoliko nedelja na Australijan openu.

Trenutno je Miša 55. poziciji na rang-listi, dok je Muler na 160. mjestu. "Ne poznajem ostale igrače Danske, osim Runea i jednog još koji nije sada u timu. Pripremiću se dobro za taj meč, nadam se da mogu da dođem do pobjede i da pomognem ekipi", poručio je Kecmanović.

Hamad protiv najboljeg - u napad!

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Selektor Troicki izabrao je Hamada kao drugog singl igrača koji će na teren u subotu, odmah posle Kecmanovića i Mulera. Očekuje da bi Međedović svojim snažnim servisom i ubitačnim udarcima mogao da poremeti Runea, najbolje rangiranog igrača u ovom Dejvis kup okršaju. Danac je 13. na ATP listi, ali daleko od toga da je nepobjediv.

Recept za to Hamad bi mogao da ima baš u melburnškom duelu između Kecmanovića i Runea kada je Miomir bio nadomak velike pobjede. Ima oružja da se suprostavi Runeu od koga je mlađi samo tri mjeseca. Igrali su češće kada su tek počinjali svoje teniske karijere i mogla bi ovo da bude odlična prilika da Hamad pokaže koliko je blizu svojoj generaciji.

"Analizirao sam igru Runea uživo, Miša je igrao dug meč protiv njega u Australiji. Sjajan je igrač i favorit je protiv Hamada jer ima veće iskustvo. Ali, vjerujemo u Međedovića, sa njegovom agresivnom igrom i servisom i uvijek sam pričao da može da dobije bilo koga ako ima svoj dan i ako pruži maksimum", uputio je Troicki riječi podrške Hamadu i potvrdio da vjeruje u njega i njegove sposobnosti.

Publika i raspored

Nadaju se Danci da će "Rojal arena" da bude ispunjena do posljednjeg mjesta i da će da bude u bojama danske reprezentacije, mada ih je Viktor na vrijeme upozorio da neće to baš tako biti. "Jeste li sigurni u to? Imamo mnogo Srba u Kopenhagenu. Vjerujem da će biti dosta Srba ovdje. Biće Danaca više naravno, ali doćiće i ljudi iz Švedske i Danske, vjerujem u naše ljude ovdje", poručio je Troicki na pitanje novinara o pritisku sa kojim će se suočiti pred više od 10.000 danskih navijača.

Kada je u pitanju cijeli raspored za okršaj Srbije i Danske, to izgleda ovako:

31. januar:

Kecmanović - Muler (16 časova)

Međedović - Rune (odmah poslije prvog meča)