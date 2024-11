Novak prozreo provokaciju, ovako nikad nije pobjesnio! Strijeljao novinara pogledom i naučio ga lekciju

Novak Đoković se naljutio na novinara koji je pokušao da ga isprovocira i zbog toga je dao jedan od najčudnijih intervju u karijeri.

Izvor: Tennis TV screenshot

Novak Đoković ne igra na ovogodišnjem Završnom mastersu u Torinu zbog povrede, a djelimično i zbog manjka motivacije. Đoković je rekordnih sedam puta osvajao ATP finale, posljednji put prošle godine, kada je pokazao da je bolji i od Karlosa Alkaraza i od Janika Sinera - od koga je izgubio u grupi, pa ga onda pobijedio u finalu.

Međutim, prije "eliminacionih" mečeva nije Nole briljirao i pomalo se mučio, tako da je zavisio i od drugih. Nakon što je u trećoj rundi grupne faze pobijedio Hurberta Hurkača (2:1), saznao je da zavisi od drugih. Preciznije, samo ga je pobjeda Sinera nad Runeom vodila u nastavak takmičenja, što se na kraju i desilo, ali nikada ne voli kada se nađe u takvoj situaciji. Zbog pomalo neizvjesnih okolnosti, bio je nervozan poslije meča sa Poljakom.

Novinar koji ga je intervjuisao na terenu, nije osjetio da je Đoković veoma ljut na sebe zbog onoga kako je slabo odigrao drugi set. Bez ikakvog osjećaja ga je "bocnuo", tako da je dobio možda i najgori intervju ikada sa Đokovićem.

Za to zaista treba biti majstor ako se uzme u obzir da je Nole veoma raspoložen u svakoj interakciji sa novinarima. Međutim, sada je samo šturo odgovorio novinaru i završio je intervju brže nego što je bilo očekivano, ostavljajući utisak da mu se novinar i te kako zamjernio svojim riječima. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:22 Novinar iznervirao Novaka Đokovića Izvor: Twitter/Tennis TV Izvor: Twitter/Tennis TV

N : "Novače, djelovao si malo uznemireno u drugom setu. Šta se desilo?"

: "Novače, djelovao si malo uznemireno u drugom setu. Šta se desilo?" Đ: "Šta? Kako mislite da li sam uznemiren? Izgubio sam meč, pardon set - to je normalno."

"Šta? Kako mislite da li sam uznemiren? Izgubio sam meč, pardon set - to je normalno." N: "Kako biste opisali današnji meč?"

"Kako biste opisali današnji meč?" Đ: "Dobra pobjeda."

Poslije ovih riječi meč je bio završen, a da je bio ljut samo na novinara koji ga je intervjuisao na terenu, najbolje govori njegovo obraćanje na italijanskom, pa na srpskom poslije toga. Jednostavno, šta zaslužiš - to i dobiješ.

"Izuzetno težak meč za mene, pogotovo iz perspektive riterna jer sam igrao protiv igrača koji nije imao šta da izgubi jer je ušao kao alternativa. Dobro se spremao, ušao je relaksiran u meč, servirao je izvanredno, bilo je teško čitati servise od 220 kilometara na sat, plus preciznost. Imao sam male šanse, odigrao sam odličan taj-brejk, ali sam odigrao jedan loš gem u drugom i eto... U trećem je njemu opao servis i to je to", kazao je Đoković za "Sport Klub".

Siner je potom pobijedio Runea i "obezbijedio" je Novaku plasman u polufinale, a tamo - pjesma. Nole je maestralno odigrao protiv Karlosa Alkaraza, koji nije mogao da ga "pomjeri" na tom meču, da bi u finalu protiv Janika Sinera rastužio domaću publiku pobijedivši ubjedljivo - 6:3, 6:3.

Podsjetimo, Nole je odustao u posljednji čas od učešća na ovogodišnjem ATP finalu i uslijedio je veliki pad na svjetskoj listi jer je ostao bez čak 1.300 bodova. To znači velike probleme pred Australijan openu u januar.