"Sine, nećeš ti biti Englez!" Britanci pokušavali da Srbiji otmu Đokovića i preko Mareja!

Novak Đoković i Endi Marej sada sarađuju, a nekada su mogli da igraju zajedno u Dejvis kupu - da je Srbin postao Britanac.

Izvor: Printscreen/Eurosport

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković saopštio je najbitniju tenisku vijest na svijetu u ovom trenutku - njegov trener u narednom periodu biće Britanac Endi Marej. Prijatelj i nekadašnji dugogodišnji rival na najvećim svjetskim turnirima priključiće se timu i radiće sa srpskim sportistom najmanje do kraja Australijan opena, na kojem Đoković želi 25. grend slem titulu u karijeri.

Novak i Endi znaju se još sa turnira širom Evrope u mlađim kategorijama, a i njihove porodice u su dobrim odnosima još od djetinjstva dvojice slavnih tenisera. Ipak, kada je Velika Britanija željela da ukrade Novaka Đokovića i ponudi mu svoj pasoš, iskoristili su novog trenera najboljeg svih vremena. Ne direktno, ali...

Tandem Novak Đoković i Endi Marej bio bi sila u Dejvis kupu, pa je Velika Britanija preko medija i to pokušavala da iskoristi kao argument. Iako su Đokovići porodično demantovali namjeru Novaka da igra za drugu reprezentaciju, čak je i jedna konferencija na Vimbldonu posvećena razgovorima dvojice igrača koji su tada tek počinjali velike karijere na temu koja je zanimala cijeli svijet..

Pritiskali i preko Mareja!

Davne 2006. godine, dok je učestvovao na Vimbldonu, engleski mediji insistirali su da Novak Đoković priča o pregovorima oko dobijanja britanskog pasoša. Godinama je trajala kampanja, koja se posebno zahuktala nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore. Britanci su zaključili da bi "krađa" Novaka Đokovića mogla da im donese svjetsku dominaciju u narednim godinama i konstantno držali mladog tenisera u centru pažnje.

Pritisci na Đokovića koji je tada imao samo 19 godina nastavljeni su i preko Endija Mareja, gdje su ga pitali da li je pitao svog prijatelja Britanca za savjet, pošto se znaju još od kada su bili djeca. "Ne, nismo pričali. Nismo jer to nisu bili ozbiljni pregovori. Ali, da znate da me zadirkuje, pozdravlja me sa: 'Gdje si, prijatelj Britanac' i slične stvari. I on i Greg. Greg se šali svakog dana, kad god ga vidim pozdravi me sa 'Šta ima, Englez?'. Lijepo je to, dobri smo prijatelji i šalimo se, ali oko tih spekulacija zaista ništa nismo ni pričali ozbiljno", objasnio je Đoković.

Potom je Đoković upitan da li ga "plaši ili uzbuđuje pažnja" koju ima Marej, što na prvu loptu nije razumio, da bi mu onda novinari pojasnili da misle na to da bi i sam mogao da se nađe u istoj takvoj ulozi, ako bi naravno postao Britanac i odrekao se Srbije. "Teško je pričati o tme. S jedne strane to je dobra stvar, imati podršku na najvećim turnirima, preko medija i tako dalje, ali sa druge strane to je veliki pritisak i velika su očekivanja. Tako da, teško je biti u toj ulozi", rekao je Đoković.

Sine, nećeš biti Englez!

"A šta ti misliš, Mariću, jesam li bio u dilemi? Ne, naravno da nisam. Kako možeš da prodaš dušu zarad para. Da budemo Englezi? Šta bi to bilo onda... Kako da se pojavim ocu ili kako bi otišao na grob svoje majke, da kažem moja djeca su Englezi. Ili neki drugi, imali smo još ponuda. A kada smo dobili ponudu, mi smo se samo godinu dana prije toga uselili u svoj stan nakon čak 17 godina bivstvovanja po tuđim stanama po Beogradu. Pare ne mogu sve da plate, mogu, ali ne po svaku cijenu. Tako se i moj Novak uvijek ponaša. Ne može da da svoje ime i lik sponzorima koji nisu odraz njega. On se zdravo hrani, ponaša, on je sportista, ne može da reklamira nešto za šta se zalaže. To su samo pare. Mi smo bili sa obje strane, razlika je samo u glavi - i to je to", kazao je Srđan Đoković u "Ćirilici" prije nekoliko godina.

Upitan kako su izgledali razgovori oko dobijanja papira Ujedinjenog Kraljevstva, Srđan je rekao da je zajedno sa suprugom Dijanom pregovarao i sa djecom donio konačnu odluku:

"Htjeli su da upare Mareja i Đokovića da godinama budu prvaci Dejvis kupa, ali Novak je Srbin i rođen je ovdje. Njegova bit je srpska bilo bi iluzorno pričati o tome. Ja im naravno nisam to odmah rekao, rekao sam da ćemo pričati sa djecom kad se vratimo u Beograd. Ja sam rekao djeci (Novak je tada imao 19 godina) da imaju šansu da žive tamo i da dobijemo svi papire. Znate kakav je bio njihov odgovor? Nikakav. Ne postoji ta sila da se promijeni ova situacija koja je sada i koja je bila do tada. Mi smo Srbi i ostćcemo Srbi do kraja", zaključio je on.

Nadmašio Endija i sve ostale!

Skoro 20 godina kasnije stiče se utisak da je Velika Britanija bila u pravu kada je mislila da naturalizacija Novaka Đokovića donosi i dominaciju svjetskim tenisom. Srpski teniser je tokom skoro dvije decenije na najvećim svjetskim turnirima postao najbolji svih vremena, a ujedno je i debelo nadmašio rezultate svog prijatelja Endija Mareja - kojeg su povrede spriječile da bude još bolji.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković trenutno ima 24 grend slem titule i po tome je rekorder u istoriji tenisa, a niko ne može da mu parira ni kada je riječ o nedjeljama provedenim na prvom mjestu ATP liste. Takođe, jedini je teniser koji je sve grend slem i Masters turnire osvajao najmanje dva puta, a na sve to je dodao i zlato sa Olimpijskih igara kao posljednje odličje koje mu je nedostajalo u profesionalnoj karijeri.

Protiv svakog od trojice velikih rivala Novak Đoković je imao pozitivan skor na kraju njihovih karijera. Primjera radi, svog novog trenera Endija Mareja pobijedio je na 25 od 36 odigranih mečeva. Britanac je i uprkos tome napravio sjajnu karijeru sa tri grend slem titule, dva olimpijska zlata, Dejvis kup titulom i Završnim mastersom - ali je to neuporedivo sa onim što je uradio Novak Đoković.