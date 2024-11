Pogledajte kako su u Velikoj Britaniji dočekali saradnju Endija Mareja i Novaka Đokovića. Zaista je nevjerovatno kako u svemu vide problem.

Izvor: Adam Stoltman / Alamy / Alamy / Profimedia

Novak Đoković odlučio je da u novu sezonu krene sa novim trenerom. To će biti slavni britanski teniser Endi Marej, koga Nole poznaje više od dvije decenije. Bili su rivali, prijatelji, a sada i saradnici, pa ćemo vidjeti da li će Britanac uspjeti da mu pomogne da "vrati stari žar" u očima i napadne 25. grend slem na Australijan openu.

U nedjelji kada se Rafael Nadal oprostio od tenisa, saradnja Đokovića i Mareja odjeknula je još jače, pošto svi jedva čekaju da vide kako će njihov odnos ubuduće izgledati - i šta Srbin može da nauči od Britanca. Ono što je zanimljivo je da su na Ostrvu pomalo i "na nož" dočekali pomenutu informaciju, pošto prije svega očekuju da Marej "vrati" tamošnjem tenisu, a manje da to bude slučaj sa njegovim rivalima.

"Neprocjenjivi angažman Endija Mareja kod Novaka Đokovića trebalo bi da podstakne britanski tenis da ga vrati", piše novinar Sajmon Brigs iz britanskog Telegrafa, koji se već proslavio tekstovima protiv Srbina.

Vidi opis Britanci napali Mareja jer radi za Novaka! "To je malo sramotno, zamislite samo taj cirkus" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: FILIP SINGER/EPA Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/andymurray/printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Twitter/ESPN/printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Steven Paston / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

U tekstu ističe da ga je nekadašnja osvajačica Rolan Garosa iz 1959. godine Kristin Truman pitala da li misli da će Marej pomoći i mladim nadama britanskog tenisa nakon što pomogne Đokoviću, čime Brigs ističe da je sumirala šta je pomislio svaki Britanac: "Svaka čast, Endi, ali šta je sa nama?"

Uz isticanje da je Marej bio od ogromnog značaja za britanski tenis, kao i da je možda nepravedno da "traže više" od njega, pa stoga mora da kaže da su nezadovoljni odlukom da "radi za" Đokovića.

"Ima malo ljubomore u ideji da Marej izabere da radi sa najboljim svih vremena Novakom Đokovićem - kada ima i Britanaca koji traže savjet i inspiraciju", navodi Simon Brigs i dodaje primjer Eme Radukanu, pa Džeka Drejpera - za koga vjeruju da bi mogao da uskoro dođe do najboljih 10.

"Zar neće biti pomalo sramotno ako Drejper recimo bude igrao sa Đokovićem u četvrtoj rundi Australijan opena, dok Marej navija za pogrešnog igrača i nudi mu taktičke savjete? Možda malo. Ipak, mora se reći da je tenis globalni sport u kome se miješaju sve nacije", dodaje Brigs i ističe da je razumljiva i Marejeva želja da izbliza vidi svog velikog rivala, što bi takođe moglo i njemu da bude od velike pomoći u trenerskoj karijeri.

"Nije da će zauvijek to raditi. Obojica već imaju 37 godina, Marej je stariji samo nedjelju dana i to je upozorenje da je i Novakovo gorivo pri kraju. Može da se kaže da je ovo posljednji pokušaj, uz pogled i ka publicitetu, pošto Đoković želi da svoju sjajnu karijeru završi na sjajan način. Trenutno, pričamo o kratkoročnoj saradnji. Trebalo bi da počnu da sarađuju malo prije Australijan opena i vidjeće šta će se dešavati poslije prvog grend slema, odnosno da li će produžiti saradnju do Vimbldona. To bi tek bio pravi cirkus... Koliko god da njihovo prijateljstvo traje, predstavlja i jedinstveno trenersko iskustvo za Mareja, koje će donijeti zanimljiv zaplet u tenis. Moglo bi da bude od koristi za obje strane - posebno ako poslije toga Marej bude trenirao Drejpera ili nekog drugog našeg tenisera", ne odustaje Sajmon Brigs.

Prema njegovim riječima, nije da imaju pravo to da očekuju od njega, jer znaju šta je sve već uradio, ali znaju koliko mu je važan britanski sport: "Biću iznenađen ako se ne vrati, prije ili kasnije."