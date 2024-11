Pametan potez! Nekadašnji španski teniser podržao saradnju Novaka Đokovića i Endija Mareja: Eksplozivna kombinacija!

Aleks Koreča, nekadašnji španski teniser i komentator "Eurosporta", javno je podržao saradnju Novaka Đokovića i Endija Mareja za narednu 2025. godinu.

Izvor: Instagram/andymurray/printscreen

Novak Đoković nedavno je imenovao Endija Mareja za prvog trenera, a Aleks Koreča smatra da će Škotlanđanin donijeti novo taktičko poboljšanje u pristupu srpskog tenisera u duelima sa mlađim igračima.

Najbolji teniser svih vremena trenutno je osmi na ATP listi, a u ovoj godini nije osvojio nijedan grend slem, što će dolaskom Mareja pokušati da promijeni naredne sezone.

Koreča je na vijest o Mareju kao Novakovom treneru priznao da je bio zatečen Đokovićevom odlukom.

"Bio sam totalno u šoku. Morao sam da stanem, recimo, 10 sekundi, 15 sekundi i odmah sam pomislio 'kakav pametan potez Novaka i Endija, u isto vrijeme'", rekao je Koreča i nastavio:

"Osjećao sam da su Novaku potrebne velike i ogromne motivacije, i da želi da dovede nekog posebnog, nekoga ko se dobro razumije u igru ​​koju igra posljednjih 15-20 godina na Turu, a upravo se povukao. Možda bi mu pomogao da isproba stvari koje je možda vidio u Endiju, a nije ih sam imao, a s druge strane, osjećam da je za Endija to odlična prilika. Jednom kada odeš u penziju i onda se odmakneš na duže vrijeme, sve je teže vratiti se. Endi je uvijek jasno vidio stvari, on tačno zna način na koji želi da trenira. Mislim da je to eksplozivna kombinacija, koja bi mogla veoma dobro da funkcioniše. Endi veoma dobro poznaje igru, poznaje igrače, poznaje taktiku i izuzetno savršeno u svom umu. On zna šta je biti tamo, zna šta je biti tamo malo stariji, osjećajući se kao mladi momci koji ga guraju, način na koji treba da reaguje, da se brani i šta može da uradi da ih povrijedi".

Zato Koreča misli da bi Novak mogao da donese nešto novo što bi moglo da iznenadi mnogo mlađe protivnike.

"Mislim da Novak treba da počne da radi stvari malo drugačije. Bio je veoma čvrst i veoma dosljedan, ali u isto vrijeme, mislim da će pokušati da bude možda agresivniji. Da biste bili posvećeni, morate dovesti nekoga za koga osjećate da želite da budete posvećeni. Zato što je i on takva legenda. Tako da je kao: 'Ne mogu ga tek tako iznevjeriti'. Ako dovedete nekog posebnog kao što je Endi, morate dati 100% i ovo malo benzina za koji Novak osjeća da još uvijek ima u rezervoaru. Mislim da to treba istražiti kako bi završio karijeru i rekao: 'Dao sam sve, a sada mislim da to nije stvar rezultata'. To je više od tenisa, vježbanja, zabave, uživanja, smijanja. Mislim da bismo mogli da imamo drugačiju verziju Novaka."

Izvor: Shutterstock

Španac smatra da će Đoković sljedeće sezone morati da bude mnogo agresivniji.

"Mislim da sigurno mora da radi različite stvari. Novak, jer je bio vrlo dosljedan, vrlo čvrst i skoro kao savršena mašina. Ali trenutno su drugi momci mlađi, kreću se malo brže. Tako da očekujem veoma agresivnu verziju Novaka, inače će se mučiti. Može samo da se odmakne i samo trči. Mislim, trebaće mu da se brani jer definitivno, kada igraš sa vrhunskim momcima, moraš da znaš i da se braniš, jer ne možeš uvijek da dođeš u poziciju napada. Ali u isto vrijeme, ako ne idete na teren, znajući da treba da idete na to, dobro servirajte, znate, gurati retern, a s vremena na vrijeme i mijenjajte se niz liniju, dolazite na mrežu, on će se boriti".

Španac takođe vjeruje da je Đoković doveo Mareja kako bi pokazao ostatku svijeta da ostaje ambiciozan za narednu sezonu.

"Da bi Novak pokazao da je još gladan, dovodim nekog posebnog. Svi poštuju Novaka i svi poštuju Endija. Tako da mislim da ćete kada igrate protiv Novaka, a imate Endija na stolici, osjećati veliki pritisak, znajući da oni znaju mnogo, da su puno pobjeđivali i znaju šta treba učiniti", zaključio je nekadašnji španski teniser.

