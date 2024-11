Skandalozan napad Amerikanca: "Đokovića da bude sramota, namjerno je ovo uradio Nadalu!":

Novak Đoković izabrao Endija Mareja za trenera, a mnogo toga se nije svidjelo poznatom Amerikancu.

Izvor: EPA-EFE/STR/Andrew Gombert/Epa

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković dogovorio je saradnju sa Endijem Marejem i nekadašnji britanski teniser biće njegov trener u narednom periodu. Taj potez naišao je na reakcije širom svijeta - ostali su u šoku ljubitelji sporta, bivši teniseri, teniski stručnjaci... Među njima je i Endi Rodik, ali je Amerikanac ovu priliku iskoristio i za novu napad na Novaka!

Smatra nekadašnji američki teniser, bivši broj jedan, da Novak Đoković nije izabrao pravi trenutak za objavljivanje nove saradnje. Po njegovim riječima, Novak Đoković je pokušao da baci sjenku na penzionisanje Rafaela Nadala, što bi trebalo da bude glavna tema u teniskom svijetu ovih dana.

"Razumijem da su mimovi zabavni, ali nema ničeg smiješnog u ovom. Ne mislim da je ovo projekat iz taštine. Hej, slušaj, da li je pažnja zabavna? Da li je uzbuđenje zabavno? Da li je zabavno znati da možeš da izazoveš haos u svijetu tenisa i da preovladaš svakom pričom - rekao je Rodik u nedavnoj epizodi podkasta "Served With Andy Roddick".

Nije se zaustavljao Amerikanac. "Oh, oh, oh! Rafa se povukao ovog vikenda? Trebalo bi da dominira u naslovima na kraju te nedelje? Nema nikakvog razloga zašto je ovo trebalo da bude objavljeno. Nikakvog".

Nekadašnji američki teniser otkrio je tom prilikom da je nekoliko teniserki i tenisera iz samog svetskog vrha željelo da sarađuje sa Endijem Marejem. Ipak, bivšeg škotskog tenisera najbliži su ubjeđivali da sačeka bolju ponudu, a onda se pojavio Novak Đoković i ponudio mu da zajedno prođu pripreme za novu sezonu i napadnu grend slem trofej u Australiji.

Podsjećamo, Đoković i Marej dogovorili su saradnju do kraja Australijan opena, a u zavisnosti od postignutih rezultata razmisliće o nastavku. Endiju će ovo biti prvi trenerski posao, a Novak će imati priliku da sarađuje sa prijateljem kojeg poznaje još iz tinejdžerskih dana.