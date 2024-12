Novak krenuo na meč, pa zastao - nije mogao da vjeruje: Kad je vidio tetovažu navijača, ostao u šoku (Video)

Kada je Novak Đoković vidio svoj lik na njegovoj nozi, morao je da zastane.

Izvor: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Došao je Novak Đoković u Argentinu i dočekan je kao heroj. Stigao je na oproštajni meč Huana Martina del Potra, u Buenos Ajresu imao vremena da dodeli pehar i osvajaču Kopa Libertadores, a brojni južnoamerički navijači su mu pozali koliko je voljen u tom dijelu svijeta. Ipak, vjerovatno ga niko nije iznenadio kao izvjesni Valentin.

Ovaj mladić je zaustavio Novaka kada je ulazio u teniski kompleks na kome je nastupao, a kada ga je pozdravio morao je da zastane Đoković i za trenutak pogleda u njegovu nogu. Razlog za to je tetovaža koju ima Valentin, a Đokovića je zaintrigiralo šta mladi navijač ima da mu pokaže.

Zaustavio se Novak, pogledao, čak se spustio dole da bolje osmotri šta mu to pokazuje Valentin, a onda vidio svoj lik kako ljubi pehar na njegovoj nozi. Pogledajte kako je izgledao susret Novaka sa vjerovatno najvećim njegovim navijačem u Argentini:

Valentin ima mnogo tetovaža na tijelu, a tetovaža Novaka je sa jednog od Australijan opena koje je osvojio. Kada je uradio tetovažu na svoj instagram profil je okačio kako izgleda, a onda je u postu i objasnio zašto je tetovirao jedan od trijumfa srpskog sportiste na svoje tijelo.

"Hvala ti što si mi jedan od najvećih stubova motivacije koje imam. Što si mi pokazao da mogu da imam tvoj mentalitet, tvoju snagu, sve što te čini velikim. Za mene je ponos što mogu da te nnosim na svojoj koži. Otkako sam te upoznao mislio sam na tebe i divio ti se, to što si tu me čini srećnim. Hvala ti što si dio mog života i što si me potpuno promijenio. U dobrim i lošim danima - Idemo Nole", napisao je ovaj Argentinac, sa tim "idemo Nole" na srpskom. Pogledajte sada i njegovu tetovažu: