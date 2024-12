"Novak je Bosanac, ali je izabrao da bude Srbin": Cicipasova majka napravila skandal, spominjala i Hrvatsku!

Julija Apostoli, majka Stefanosa Cicipasa, napravila je haos svojom izjavom o Novaku Đokoviću.

Izvor: Berzane Nasser/ABACA / Abaca Press / Profimedia/Kurir/Dado Đilas

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i jedan od najboljih sportista ikada i u to nema nikakve dileme. Sa ponosom predstavlja Srbiju i često priča o ljubavi prema svojoj domovini, pravi je ambasador svoje zemlje. Zbog svega toga je izjava majke Stefanosa Cicipasa podigla veliku buru. Julija Apostoli tvrdi da je Nole ustvari Bosanac...

Da, prema njenim riječima Novak je samo izabrao da bude Srbin. Tako je rekla u jednom ruskom podkastu. "Oni koji osuđuju Novaka moraju da shvate neke stvari. Ja sam imala višeslojan život. Živjela sam u Beogradu neko vrijeme, tako da govorim srpsko-hrvatski jezik. Inače, iako svi pišu da je Novak Srbin, on je ustvari Bosanac po rođenju, samo je izabrao jednu od nacionalnosti koje su živjele u bivšoj Jugoslaviji", rekla je Julija.

Sve to izgovorila je u momentima kada je pokušavala da pohvali Đokovića i da objasni kakve su razlike između njega i Federera. "Novak je čovjek koji je sebe napravio, nije koristio PR, marketing i slično. Ušao je u svijet tenisa kada su Rodžer i Nadal bili na vrhuncu. Bili su 'očevi tenisa' da se tako izrazim. Novak tada nije bio ime, ali je vremenom pokazao i dokazao da je sve moguće."

Nastavila je zatim da objašnjava na šta misli, spomenula je i NATO bombardovanje.

"Đoković je imao teško djetinjstvo i to može da se objasni. Morao je da se krije u skloništima tokom djetinjstva zbog bombardovanja. Za to vreme Federer je odrastao u srećnoj zemlji - Švajcarskoj. Važno je i to napomenuti. nije imao te momente u kojima je morao da rizikuje nešto da bi dostigao nešto drugo", zaključila je Julija Apostoli.

Ko je Julija Apostoli?

Izvor: Berzane Nasser/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Puno ime majke Stefanosa Cicipasa je Julija Sergejevna Salnikova. Rođena je u Moskvi 13. avgusta 1964. godine i bivša je teniserka. Nije imala previše uspjeha, pošto joj je najbolji rang u karijeri 194. mejsto u singlu i 130. mjesto u dublu. Njen otac je Sergej Salnikov, koji je bio polu Rus, polu Grk. Bio je dio reprezentacije Sovjetskog saveza sa kojom je osvojio zlato na Olimpijskim igrama 1956. godine. Preminuo je kada je Julija imala 18 godina. Ona ima i sestru bliznakinju.

Što se teniske karijere tiče igrala je i za Fed kup reprezentaciju Sovjetskog saveza i debitovala je 1980. godine u četvrtfinalu kada je doživela poraz od Amerike i to u ključnom dublu sa Olgom Zaicevom koji je koštao Ruse prolaska u polufinale. Nije je tenis previše zanimao, posvetila se studijama i završila je novinarstvo na univerzitetu u Moskvi 1990. godine. Tada se udala za Apostolosa Cicipasa i još dvije godine se bavila tenisom. Sa njim ima dva sina, Stefanosa (26) i Petrosa (24), a na zvaničnom sajtu ATP jedno vrijeme vodila se i kao Petrosov trener, dok je Apostolos do skoro bio Stefanosov trener.

