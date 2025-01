Amerikanka se pobunila protiv odluke vlasti SAD, pa poručila: Od Novaka Đokovića to nisam očekivala!

Koko Gof oduševljena idejom Novaka Đokovića.

Izvor: x/printscreen

Koko Gof se dosta mučila u meču sa Belindom Benčić, a onda je ipak nakon izgubljenog prvog seta prošla u četvrfinale Australijan opena, gdje će igrati sa Paulom Badosom. Poslije meča Amerikanka je na kameri flomasterom napisala "RIP Tik Tok USA", tj. "Počivaj u miru, Tik Tok u SAD", osvrnuvši se tako na gašenje ove popularne društvene mreže u Americi.

Na konferenciji za medije pričala je o svojoj igri, napadu na prvo mjesto na VTA listi ove sezone, ali i o prijedlozima Novaka Đokovića. On je na jednoj od konferencija za medije na Australijan openu rekao da bi bilo dobro da se u periodima kada se mijenjaju strane uvede neki šou po uzoru na zabavu tokom poluvremena NFL mečeva. Svidio se Amerikanki taj prijedlog.

"Promjena strana traje samo minut, ali to bi bio sjajan prijedlog kada bismo imali poluvrijeme kao ti sportovi. Ja stvarno mislim da bi promjena strana morala duže da traje, dok dođete do mjesta ostane vam 45 sekundi, tako da je to drugi problem. Ali zavisi od toga koliko dugo želite da šou traje. Ne mislim da to može da bude kao poluvrijeme u NFL-u od 50 minuta, to bi možda bilo predugo, ali sam otvorena. Sport može da bude zabavniji, postoje stvari koje mogu da se dese, ali bi stvarno bilo teško napraviti nešto za minut i po. Ali možda bi mogli da nađemo ulične umjetnike da odrade nešto brzo za 90 sekundi. To je definitivno interesantna misao, nisam to očekivala od Novaka", rekla je Koko Gof.

Ko je Koko Gof?

Izvor: MARIJAN MURAT / AFP / Profimedia

Američka teniserka z Atlante ima 29 godina, a već nekoliko sezona je aktivna profesionalno. Od 2018. je profesionalka, a do sada je u karijeri osvojila US open i Završni masters sezone, a na Rolan Garosu je stigla do finala. Na Australijan openu je došla najviše do polufinala, a trenutno je treća na VTA listi. Bila je druga prošle godine, a prvo mjesto joj je još uvijek nedohvatljivo pored Arine Sabalenke i Ige Švjontek. Sjajno igra i dubl, gdje je bila prva na svijetu, a sada je 11. U dublu je osvojila Rolan Garos.