Britanac pomjerio Jelenu Đoković usred Novakovog meča: Ne dozvoljava da se ovo snima!

Mark Maden, menadžer Novaka Đokovića napravio je potez na meču o kom se priča. Prekrio je kameru...

Izvor: Printscreen/Eurosport

Novak Đoković igra protiv Jiržija Lehečke i traži mjesto u četvrtfinalu Australijan opena. Usred tog meča osmine finala dogodila se i jedna zanimljiva situacija koja nije imala direktne veze sa terenom već sa Novakovom ložom.

Na tim mjestima je porodica srpskog tenisera, Jelena Đoković sa sinom Stefanom prati meč i navija za Noleta. Tik pored njih je Mark Maden. Britanac je usred prvog seta napravio potez koji je privukao veliku pažnju. Kada je jedna od kamera prišla da snima ložu u kojoj se nalaze oni, on je ustao, pomjerio Jelenu Đoković malo i stavio znojnicu preko kamere.

Da li će je skloniti u nastavku ili više neće snimati Novakovu ložu ostaje da se vidi u nastavku meča. Da li je britanski biznismen to uradio da ne bi snimali Stefana i ložu ili da ne bi čuli šta on priča sa Novakovim timom koji je tik pored terena u posebnoj "kapsuli" gdje su Endi Marej i stručni štab ili je u pitanju neka šala... Možda to bude tema poslije meča.