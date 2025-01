Novak javno prozvao nacionalnu televiziju: Umjesto "izvini", opet besramno lažu o njemu

I dok je Novak Đoković tražio samo od australijske nacionalne televizije da dobije "izvini" zbog komentara novinara Tonija Džounsa, za to vrijeme tamo su iznosili druge teorije o njegovoj "ljutnji i svađi sa navijačima".

Srpski teniser Novak Đoković burno je reagovao nakon pobjede nad Jiržijem Lehečkom (3:0), ali ne zbog mladog Čeha - nego sramnog tretmana koji ima na Australijan openu. Ovoga puta Đoković nije direktno zamerio organizatorima, nego nosiocu TV prava, zbog toga što je njihov novinar Toni Džouns "vrijeđao njega i srpski narod".

U pitanju je "Kanal devet" (Nine) koji godinama ima ekskluzivna TV prava na mečeve Australijan opena, a od koje je Novak Đoković tražio izvinjenje zbog onoga što je Džouns rekao o srpskom narodu koji je navijao za njega u Melburnu. I dok se još čeka reakcija Tonija Džounsa i njegove televizije, jasno je da se ovom scenariju nisu nadali pošto na zvaničnom sajtu još nema ni informacije da se "nešto dogodilo".

Štaviše, i dalje se sve svodi na spekulacije zašto je Đoković ljut, tako da prenose samo da je srpski teniser izviždan kada je odbio da se obrati na terenu sa Džimom Kurijerom, kome nije bilo prijatno pošto su se baš na njemu - ni krivom, ni dužnom - na kraju "slomila kola".

"Pričaćemo o tom intervjuu... To je jedan od najkraćih koje je imao Džim Kurijer i publika nije srećna. Nešto se tu dogodilo", rekao je Tod Vudbridž, dok se na njegove riječi nadovezao Džon Mekinro i sam je pogriješio u procjeni šta je Noletu zasmetalo: "Šta se desilo? Pa, nekoliko ljudi mu je išlo na živce. Novak obično uspije da se smiri nakon ovakvih situaciji, tako da je ovo na kraju bio pomalo šokantan završetak večeri".

Iako je Đoković odmah potom objasnio da se na takav potez odlučio samo zbog australijske nacionalne televizije, i zatražio zbog nje izvinjenje direktora i novinara, takva informacija i dalje nije objavljena.

Kakvu će reakciju nacionalna televizija Australije imati poslije ovoga, nije jasno, ali znamo da je Nole bijesan i da neće odustati.

"Želim da izdvojim momenat da objasnim šta se desilo na terenu i zašto nisam dao intervju poslije meča što je inače praksa. Htio sam da objasnim svima šta se desilo", rekao je Novak i dodao:

"Razlog zbog kog sam to uradio je to što je poznati sporski novinar iz Australije koji radi za brodkastera Australijan opena, za kanal 'Devet'. On je ismijavao srpske navijače, imao je i uvredljive komentare na moj račun. Nadao sam se da će da se izvini javno, što on nije uradio još uvijek", zaključio je Đoković.