"Hoću svima da objasnim šta se dogodilo": Đoković se hitno oglasio na Instagramu, želi da svi ovo čuju

Novak Đoković je i na društvenim mrežama objasnio zašto nije pričao na terenu poslije pobjede.

Izvor: Instagram/Djoker Nole

Novak Đoković je prošao u četvrtfinale Australijan opena. Savladao je Jiržija Lehečku u osmini finala i zakazao je novi, osmi okršaj, sa Karlosom Alkarazom. Prije tog meča, koji će da se igra u utorak u Melburnu, srpski teniser napravio je potez o kom bruje svi. Odbio je da priča sa Džimom Kurijerom poslije meča.

Na konferenciji za medije je otkrio da je razlog toga novinar Toni Džouns koji ga je vrijeđao u prenosu uživo. Ne samo njega, nego i srpske navijače. Zbog toga je Nole odlučio da se oglasi i na svom Instagram nalogu i da još jednom svima objasni šta su njegovi razlozi i šta mu je smetalo. Za slučaj da neko nije pogledao njegovu konferenciju...

Prvo se zahvalio svima na podršci, a onda je još jednom javno o tome govorio. "Želim da izdvojim momenat da objasnim šta se desilo na terenu i zašto nisam dao intervju poslije meča što je inače praksa. Htio sam da objasnim svima šta se desilo", počeo je Novak.

Nastavio je u istom dahu. "Razlog zbog kog sam to uradio je to što je poznati sporski novinar iz Australije koji radi za brodkastera Australijan opena, za kanal 'Devet'. On je ismijavao srpske navijače, imao je i uvredljive komentare na moj račun. Nadao sam se da će da se izvini javno, što on nije uradio još uvijek", zaključio je Đoković.

Pogledajte 00:55 Novak Ðoković poruka na Instagramu Izvor: Instagram/Djoker Nole Izvor: Instagram/Djoker Nole