"Vrijeđao je Srbe i mene, zato nisam dao izjavu!": Novak javno progovorio, neće da trpi poniženja

Novak Đoković je objasnio zašto nije dao intervju poslije pobjede nad Jiržijem Lehečkom.

Novak Đokovićpobijedio je Jiržija Lehečku, zatim je dao izjavu od samo jedne rečenice na terenu i zaputio se dalje. Vidjeli smo ga kako vrlo ljutito objašnjava direktoru turnira Kregu Tajliju šta mu smeta, a onda je na konferenciji za medije odmah objasnio u čemu je bio problem. Zapravo ga je naljutio Toni Džouns!

To je poznati australijski sportski novinar koji je imao skandalozno obraćanje prije nekoliko dana. Imao je neprimjerene komentare ne samo u vezi sa Novakom Đokovićem već i sa srpskim navijačima, a to Đoković nema namjeru da trpi.

"Želio bih da kažem zašto nisam dao intervju. Prije nekoliko dana čuveni sportski novinar koji radi za zvaničnog prenosioca AO NINE je ismijavao srpske navijače i vrijeđao je mene. Od tada je odlučio da se javno ne izvini, niti je kanal 'NINE', tako jer su oni zvanični nosioci TV prava odlučio sam da ne dam izjavu. Nemam ništa protiv Kurijera ili australijske javnosti. Nije bila prilika da u tom trenutku kažem šta mislim na terenu pa sam uradio to. Ostavljam kanalu 'NINE' da uradi šta misli da treba", rekao je Novak Đoković na konfereciji za medije!

A šta se zapravo desilo? Poslije meča sa Čehom Tomašom Mahačem Tom Džouns imao je neshvatljiv ispad. Kasnije se pravdao da "nije dobro shvaćen", ali njegove riječu su bile jasne.

"Vidite u Melburn parku Novakove navijače kako pjevaju. 'Novak je precijenjen', 'Novakovo vrijeme je prošlo', 'Izbacite Novaka'. Drago mi je što ne mogu da me čuju", rekao je voditelj Džouns te tri stvari aludirajući jasno i na deportaciju iz Melburna od prije nekoliko godina...

Pogledajte:

I’m sure TJ would never ever have said this about Fed or Nadal.



Very ugly hey@DjokerNole



Unprofessional@9NewsMelbpic.twitter.com/1rDob11pvX — Valerie (@AussieVal10)January 17, 2025

A publika?

Nije se najbolji ikada mnogo žalio na navijače. Naravno, problema je bilo, žalio se on Mohamedu Lajaniju u jednom momentu, ali nije to bio razlog ljutnje.

"Pa ne, ništa što je bilo posebno. Na svakom meču se nešto drugačije desi. Već sam objasnio zašto nisam dao intervju, nije zbog publike nego zbog kanala 'NINE'", dodao je on.

Što se tiče njegovog kasnijeg razgovora sa Kregom Tajlijem, okupljenim novinarima je objasnio šta je pričao sa direktorom Australijan opena.

"Isto što sam rekao i vama. Nisam ga vidio od kada se to sa novinarom desilo, komunicirao je sa mojim agentom. On je izuzetan čovjek, uvijek pokušava da igrači dobiju sve što im je potrebno. Samo sam želio da zna zašto sam to uradio i koji su moji razlozi. Rekao sam mu ako žele da me kazne jer nisam dao intervju, okej je to, prihvatam, jer mislim da je to nešto što mislim da je bilo potrebno da se uradi i to je to", završio je Novak.