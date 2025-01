"Kaznite me, nemam problem sa tim!": Đoković ne popušta, neka ga sankcionišu sada ako smiju!

Novak Đoković istakao je da je spreman da plati kaznu Australijan opena jer je odbio da priča poslije meča.

Novak Đoković spreman je da plati kaznu i da prihvati sve posljedice koje slijede. Po završetku meča sa Jiržijem Lehečkom odbio je da priča sa Džimom Kurijerom na terenu. Nije želio da uradi intervju, kao što je običaj poslije meča, sve to zbog novinara Tonija Džounsa koji je vrijeđao njega i Srbe prije nekoliko dana na kanalu "NINE", zvaničnom brodkasteru turnira.

Objasnio je Novak na konferenciji da je on razlog svega toga i da zbog njega nije pričao, a spreman je da to i plati. Prije dolaska pred novinare je razgovarao i sa direktorom turnira Kregom Tajlijem i žalio se zbog toga. Jedno od pitanja bilo je baš o tim detaljima razgovora sa čovjekom koji je glavni na prvom grend slemu sezone.

"Kao što sam vama rekao, rekao sam i njemu. Komunicirao je sa mojim agentom i timom. Imam odličan odnos sa Kregom, sjajan je čovjek, trudi se da pomogne igračima, da razumije naše potrebe i zahtjeve. Htio sam da se postaram da zna moj stav i razloge zbog kojih sam to uradio. Rekao sam da mogu da me kazne slobodno zbog toga što nisam dao intervju. Prihvatiću to. Osjetio sam da moram to da uradim i to je to", rekao je Novak.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia
Izvor: Jason Heidrich/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia
Izvor: Jason Heidrich/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia
Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia
Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia
Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Naglasio je još jednom da publika nije bila razlog i da se ništa toliko strašno nije desilo na terenu. "Ne, slušajte. Ništa se posebno nije dogodilo. U svakom meču se po nešto dogodi. Objasnio sam već zašto nisam dao intervju, nije zbog publike", zaključio je Đoković.