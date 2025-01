"Možda oni trpe sr**a, ali ja neću": Novak ga je ispalio za intervju, a poslije objašnjenja izbila svađa

Džimu Kurijeru nije bilo do šale pošto je ostao bez intervjua sa Novakom Đokovićem. To je Tim Henman saznao na teži način na Australijan openu.

Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan opena pošto je bez većih problema pobedio Jiržija Lehečku (3:0), međutim nakon meča gotovo niko ne priča o tenisu. Đoković je odbio intervju na terenu, uzeo je samo mikrofon i izvinio se navijačima zbog toga, da bi se tek kasnije saznalo u čemu je bio problem.

Đokovića je iznervirao australijski novinar Toni Džouns koji je vrijeđao njega i srpske navijače, tako da je iz protesta prema njemu i australijskoj televiziji "Kanal devet" odbio da govori. Tako je ni kriv ni dužan bez intervjua ostao Džim Kurijer, nekadašnji teniser i danas reporter. Trebalo je da intervjuiše Đokovića, kada mu je srpski as prišao i rekao da ovoga puta neće govoriti pošto za to ima "debele razloge".

Dok se još spekulisalo šta je sa Đokovićem, da li je ljut na navijače, voditelja ili ima neki drugi problem, Džim Kurijer je upitan da na "Eurosportu" prokomentariše neobičnu situaciju.

"Gledao je ranije moje intervjue, rekao je hoću da priča s profesionalcima, htio je samo s Barbarom Šet", nasmijao se Kurijer pošto je Đoković razgovarao s Babsi koja ga je obradovala dovođenjem njegovih velikih navijača, a potom se uozbiljio: "Možda ćemo više znati na konferenciji za medije, nije mu se pričalo. Nisam osjetio da je bilo negativnosti. Nisam očekivao da će se to desiti. Nemaju obavezu da pričaju s nama, to isto treba svi da znaju. Mogu da se oglase i pošalju poruku navijačima na ovaj način jer to svi emituju. Nekada ne žele kada su povrijeđeni, mislim da nije bilo to".

Barbara Šet je istakla da je pomislila da su ga "navijači opet nervirali", dok je potom nastala i manja svađa u studiju. Britanski teniser i komentator Eurosporta Tim Henman "pecnuo" je Džima Kurijera da mu ovo nije prvi put da ga teniseri ignorišu, a čini se da je poslije ovih reči Australijancu blago prekipelo.

"Time... Ako ikada budemo zajedno, bićeš u problemu. Možda mogu da trpe tvoja sranja u emisiji, ali kada se ja pojavim - biće onda novi šerif u gradu", poručio je Džim Kurijer poslije čega su ostali pokušali da smire strasti.