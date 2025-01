Novak oborio Alkaraza, ali i još jedan rekord!

Novaku Đokoviću nema ravnog!

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Novak Đoković obara rekord za rekordom na ovom Australijan openu! Nakon što je prešao 430 mečeva na grend slemovima i tako oborio rekord Rodžera Federera po broju odigranih duela na najvećim teniskim turnirima, sada je pobjedom nad Karlosom Alkarazom pao još jedan rekord!

Najbolji srpski sportista svih vremena je postavio još jedan rekord koji neće pasti skoro, a možda i nikada. On je 50. put ušao u polufinale nekog grend slema, što nikada nijednom teniseru do sada nije pošlo za rukom. To 50. polufinale odigraće u petak protiv svog velikog rivala Aleksandra Saše Zvereva.

Još uvijek ne znamo kada će taj meč tačno biti odigran, mada je najvjerovatnije da će ponovo igrati u dobrom večernjem terminu koji publika na ovim prostorima najlakše može da isprati. Takođe, on je na meču sa Karlosom Alkarazom stigao i do nevjerovatnog 300. seta osvojenog na Australijan openu!

Do sada je u karijeri Novak igrao 12 mečeva sa Sašom Zverevim i mnogo je uspješniji. Iako je mnogo mlađi i trenutno bolje plasiran na ATP listi Zverev ima tek četiri, dok je Novak na osam pobjeda u međusobnim mečevima. Prvi duel je dobio Zverev na ATP mastersu u Rimu 2017. u finalu, a posljednji Novak, u polufinalu Sinsinatija 2023. godine.

