Novak pobijedio Alkaraza, pa ga šokirao prizor iz lože: Čuo sam tvoje pitanje... Stefane, Tara, šta ćete tu?!

Novak Đoković je sjajan teniser, ali je ipak prije svega - tata!

Novak Đoković je uspio! Na jednoj nozi, povrijeđen, dobio je velikog rivala Karlosa Alkaraza 5:6, 6:4, 6:3, 6:4 za tri sata i 37 minuta, a nakon meča smo vidjeli njegov vrisak i veliki trijumf. Poslije meča je stao da priča sa Džimom Kurijerom, prvi put nakon onog skandala kada zbog uvreda od strane Tonija Džounsa nije htio da mu da izjavu.

Novaka je nekadašnji šampion pitao kako je uspio da povrijeđen, pošto je krajem prvog seta imao povredu noge, pobijedi jednog od najboljih tenisera današnjice. Ni Novaku nije bilo baš jasno, ali je kao pravi sportista istakao da je pobijedio velikog tenisera.

"Odakle da počnem. Sa moje dvije noge i dvije ruke, pretpostavljam. Na početku moram da kažem da imam ogormno poštovanje prema svemu onome što je uradio i načinu na kojem je igrao Karlos. Izuzetan je momak, najmlađi broj jedan ikada u sportu, četiri grend slema do sada. Nadam se da ćemo vidjeti uskoro velike mečeve nas dvojice. Biće sigurno tu dugo, možda čak i duže od mene", rekao je Novak, a onda se osvrnuo na sljedećeg rivala Sašu Zvereva:

"Ali ovaj meč je danas bio... uh! Saša Zverev je vjerovatno budan i gledao je ovo. Sada je jedan ujutru, hvala svima što su ostali budni, hvala vam svima što ste ostali budni!"

Kada ga je Džim Kurijer pitao kako je uspio da sa povredom pobijedi Alkaraza, morao je Novak na sekundu da se osvrne na svoju ložu na Rod Lejveru. Vidio je Stefana i Taru na tribinama, a s obzirom da se meč završio poslije jedan ujutru...

"Još uvijek sam na terenu, onda ne mogu da se žalim. Počeli su da rade ti lijekovi i zaista su mi pomogli. Uzeo sam još jednu dozu, zvuči užasno, ali zaista je tako. Nakon što je bio gotov drugi set koji sam izgubio osjećao sam se sve bolje. Kažem još jednom, ti lijekovi su počeli da me opuštaju, ali vidjećemo kako će biti sutra kada dejstvo prestane. Ali moram sada da uživam. Čuo sam tvoje pitanje, ali sam iznenađen što su moja djeca ovdje. Hvala vam što me još podržavate, ali morate da idete na spavanje. Ne želim da pričam o nima, da se vratim na tenis!"

Dosta je velikih mečeva uspio Novak da pobijedi povijređen i to mu je pomoglo da sada bude bolji i da zna tačno na koji način treba da igra.

"Kada se vratim na 2023. imao sam sličnu povredu ovoj, od početka turnira me pratila i morao sam da regujem. U tim situacijama ste vrlo, vrlo nervozni. Tu su usponi i padovi, svaki poen može da momentum može da prenese na drugu stranu. Kada igrate protiv šampiona kakav je Karlos Alkaraz on vas gura. Iz te perspektive toga što mi se dogodilo i te 2023. godine to i je pomoglo da igram, budem agreivniji, da skraćujem poene, to je bilo potrebno", rekao je Đoković, zaključivši:

"Danas je već srijeda! Ali i pored toga imaću dan viška, nadam se da ču se oporaviti, to je ključ. O tome razmišljam, imaću taj ekstra dan, ovo je perfektno vrijeme za mene. U ovom trenutku Saša igra možda i najbolji tenis."

