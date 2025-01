"Vidio sam i sramota me je šta pričate": Mareju dosta priča o Novaku, neće više da ćuti dok izmišljaju

Endi Marej govorio o nastavku saradnje sa Novakom Đokovićem i pretjerivanju kada se kaže koliko je pomogao srpskom teniseru na Australijan openu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković morao je da preda polufinale Australijan opena Saši Zverevu nakon prvog seta (7:6), tako da se prvi turnir na kome je Endi Marej imao ulogu trenera - završio bez titule. Da li će njih dvojica nastaviti saradnju i dalje je nejasno, a tek treba da pričaju na tu temu rekao je Đoković.

"Novak i ja smo se dogovorili da ćemo pričati poslije turnira i tako ćemo i uraditi", dodao je i Marej koji je istakao da mu je žao što Đoković nije mogao da nastavi meč.

Novak Đoković predao meč na Australijan openu

"Naravno da je htio da proba kako se osjeća. Nije trenirao ovih par dana, trenirao je pred meč i osjećao se dobro da proba da igra. Nažalost, završilo se kako se završilo. Protiv Alkaraza je igrao nevjerovatan tenis, bilo je nevjerovatno gledati izbliza, strašan meč. Sve je bio bolji kako je turnir tekao i naravno, šteta što se ovako sve završilo...", poručio je Britanac koji je kazao da je uvijek teško prihvatiti kada ste tako blizu trofeja, a izmakne vam zbog povrede.

Što se tiče Novakovog tima, u kome su Miljan Amanović, Čarli Gomez i Gebhard Grič, Marej je rekao da mu se sviđa kako je izgledala saradnja sa njima, ali mu je opet bilo smiješno jer je njegova uloga preuveličavana.

"Mislim da je to sjajan tim. Na trenutke me je bilo malo sramota jer su zbog moje veze sa Novakom ljudi toliko pričali o tome, ili kada je dobar rezultat ili dobra partija - da je to zato što sam mu ja pomogao. Apsolutno sam svjestan da tim koji je sa njim radi sjajan posao već godinama i zbog njega se takmiči na ovom nivou u ovim godinama", dodao je Marej koji je tako skinuo kapu svim saradnicima srpskog tenisera.

"Stvarno su mi pomogli, bili su od pomoći, prihvatili su me od početka. Lijepo je bilo biti dio tog tima. Uživao sam u sjajnom tenisu, ujedno i jednom od najboljih mečeva koje sam gledao uživo, protiv Alkaraza", priznao je Marej koji je rekao da sada polako počinje da razmišlja i kao trener.

Teško je naslutiti da li će se njihova saradnja nastaviti ili će imati možda neki drugačiji tip saradnje, recimo samo na grend slemovima, ali svakako je rano o svemu suditi poslije dvije nedjelje rada.