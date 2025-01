Saši se napunile oči suzama dok je pričao o Novaku: Vi ne znate šta je učinio za mene, hvala do neba

Zverev nije dao na Đokovića poslije predaje na Australijan openu, sa suzama u očima pričao je kako mu je Novak pomogao kad mu je bilo najteže.

Saša Zverev plasirao se u finale Austarlijan opena pošto mu je Novak Đoković predao meč, poslije prvog seta (7:6 za Nijemca). Nije mogao Novak da igra više, osjećao je velike bolove kako je meč proticao, a uprkos tome što je i sam bio tužan što mora da odustane, sa tribina je čuo zvižduke.

Zato je Zverev odmah stao u odbranu Novaka Đokovića i utišao je odmah publiku, da bi u istom tonu nastavio da priča i tokom konferencije za medije:

"Nisam očekivao da će se povući, mislio sam da igra na visokom nivou, ali s povredom mišića koju je imao, znao je da će morati bar još tri sata da igra. To je jako komplikovano ako imate pokidan mišić jer ne možete da igrate na visokom nivou jer ne postaje bolje, samo gore. Samo poštovanje imam prema njemu, divim mu se, tako je kako je!", poručio je Zverev koji je rekao da nije htio da se tako završi polufinale, ali da je srećan što će se boriti za titulu.

Novak je rekao da želi da Zverev osvoji Australijan open, što je oduševio Nijemca. Ispričao je i nepoznat detalj da mu je Nole i te kako pomogao u Šangaju, savjetima i riječima utjehe, poslije kojih je izašao na pravi put.

"Bio sam jako razočaran poslije Rolan Garosa, uopšte kako mi je išla godina... Nisam pobjeđivao nigdje na turnirima, US open je bio takođe veliko razočaranje za mene, loše sam igrao. Pitao sam ga kako mu je bilo kada je imao teške trenutke, kako se vraćao, uvijek je bio otvoren prema meni i dugo smo pričali i trenirali u Šangaju. Pričao mi je Nole o svojoj situaciji i iskustvima u teškim trenucima i to mi je pomoglo", dodao je Zverev.

Na pitanje da li bi Zverev drugačije reagovao da je imao njegovu povredu, gdje se opet insinuira da Nole nije povrijeđen, Nijemac je jasno odgovorio: "Novak bolje poznaje svoje tijelo od bilo koga, stvarno je jednostavno."

"I opet, šta bi mu doktor rekao? Pričao sam već sa njegovim timom, bio je na lijekovima protiv bolova, a već zna kakva je to povreda. Dakle, šta, pozovu doktora i šta će mu reći? Da uzme još pilula? Mislim, postoji negdje limit i koliko možete da ih uzmete. Treba svi da prestanete da ga krivite. Sve je uradio što je mogao na terenu u posljednjih 20 godina. Ovdje je već pobjeđivao sa pokidanim mišićem stomačnog zida, što većina igrača ne bi mogla da podnese. Deset puta je ovdje pobijedio i svi bismo morali više to da poštujemo. Niko to u sportu nije uradio kao on", rekao je Zverev.

Podsjetimo, u drugom polufinalu sastaju se Ben Šelton i Janik Siner, a neko od njih dvojice će protiv Zvereva u nedjelju igrati u finalu.