Jedini čiji rekord Novak neće oboriti digao glas: Mogao je da ga sapliće kao Federer, a podržao ga kao niko

Novak Đoković dobio podršku od jedinog tenisera čije rekorde niko neće moći da obori.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i karijeru će završiti kao prvoplasirani po pitanju svih najvećih rekorda u istoriji tenisa. Do kraja karijere pokušaće još malo da popravi svoje rezultate, a jedino legendarnog Amerikanca Džimija Konorsa neće moći da dostigne kada je riječ o broju odigranih mečeva i upisanih pobjeda na profesionalnim mečevima. Ako je Novaku za utjehu, barem je omiljeni Konorsov teniser.

Rekorder po broju osvojih profesionalnih turnira Džimi Konors već godinama je u penziji - iako je najavio povratak, ali teniske mečeve ne propušta. I dalje prati svaki pokret, analizira i navija, pa nije ni čudo što je osjetio potrebu da se nakon Australijan opena oglasi i podrži Novaka Đokovića koji je zbog povlačenja u polufinalu turnira dobio zvižduke publike na stadionu gde je deset puta podizao pehar.

"Nije važno šta radiš! Nijedno dobro djelo ne ostaje nekažnjeno. Ludo je, ali znaš šta, pogledam unazad nekoliko godina i uradio je neke stvari za koje se zauzeo, mislio je da tako treba da se radi. Nije naišao na odobravanje mnogih, mnogih ljudi širom svijeta, a i zbog toga je bio kritikovan. Govorim o korona virusu. I sad kad se ovako nešto desi", rekao je Konors u svom podkastu i dodao: "Ne može svako da 'nosi bijeli šešir'. Da su svi nosili bijele šešire i bili dobri momci, meni bi bilo malo dosadno... Jedan citat kojeg se sjećam je: 'Oni koje je briga nisu bitni, a oni koji su bitni njih nije briga'. Ako pobjeđujete, možete proći sa skoro svim".

Legendarni američki teniser koji je svojevremeno osvojio osam grend slem titula i surovo dominirao svjetskim tenisom osvrnuo se i na nastup Novaka Đokovića na Australijan openu. Najbolji teniser svih vremena eliminisao je Alkaraza u četvrtfinalu i predao protiv Zvereva u polufinalu, pa nije imao priliku da igra protiv Sinera, prvoplasiranog na listi.

"Imao je težak žrijeb. Morao je da igra protiv Alkaraza, da igra protiv Zvereva, da igra protiv Sinera, ako pobijedi u polufinalu. To se dešava ako niste među prva dva, tri ili četiri. Svi su mislili da ću ja igrati zauvijek, i mogao sam, ali zavisi na kom nivou želiš da igraš. Što si stariji, ti dugi mečevi i teški poeni gdje moraš da trčiš za jednom loptom viška, to počinje da te boli fizički i psihički. Takođe, vrijeme oporavka poslije dugog meča se ne odvija tako brzo. Ali niko ne brine o sebi bolje od Đokovića. Čini sve što je moguće da mu omogući da igra tenis kakav želi. Čak i kada to radite, postoji neko koga nikada ne možete pobijediti, a to su godine. Godine će sustići svakoga", ispričao je Konors.

Kao i do sada Džimi Konors će navijati za Novaka Đokovića. On veoma dugo priča da je srpski teniser njegov favorit, iako su nekadašnji teniseri i teniska javnost na zapadu često osporavali Srbina poređenjima sa Federerom i Nadalom koji su na turnirima u Evropi i SAD imali mnogo veću podršku. Konorsa to nikada nije zanimalo - Đoković je njegov pulen jer je drugačiji.

"Mrzim da pričam o tome jer je bio, i još uvijek jeste, tako veliki šampion - i Rodžer Federer i Rafael Nadal isto. I umoriš se da pričaš o tome: 'Kada ćeš u penziju?'. Ja sam se umorio! Gledam ga i navijam za njega. Navijao sam za njega jer mi se dopala njegova igra, dopao mi se način na koji igra, pokušavao je da rano uhvati loptu i krene napred, dopao mi se njegov ritern. Tada sam navijao za njega i navijam za njega sada. Ja sam za tipa koji je spreman da izađe i uradi sve što je potrebno, da stavi na kocku i krene u to. Ne govorite mu kada da odustane, on će znati kada da odustane i krene dalje. Ali teška je odluka poslije 20 godina odjednom probuditi se i reći: 'Neću to više da radim'. To je težak dan za buđenje", ispričao je legendarni Džimi Konors, rekorder po broju osvojenih titula (109), odigranih mečeva (1.557) i ostvarenih pobjeda (1.274) u profesionalnom tenisu.