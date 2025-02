Janik Siner je kažnjen, ali "malo sutra": Italijan sa moćnicima sve "vuče za nos"!

Iako je Janik Siner dobio suspenziju od tri mjeseca djeluje kao da i nije kažnjen. Neće moći da igra u dijelu sezone kada je osvojio najmanje bodova, a Novak Đoković je već upozoravao da tenis mora da bude transparentniji.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Janik Siner suspendovan je zbog dopinga na tri mjeseca, što znači da od 9. februara do 4. maja ne može da igra tenis, poslije čega se bez ikakvih posljedica vraća na teren. Da odluka nije najpoštenija svjedoči i prva izjava Janika Sinera nakon ozvaničenja suspenzije, gdje se niti jednog trenutka ne osjeća da je nezadovoljan.

Zašto bi i bio, kada je Sineru prijetila suspenzija od godinu do tri godine i tražila ju je bila WADA na Sudu za sportsku arbitražu u Lozani (CAS), nakon što iz Svjetske anti-doping agencije nisu mogli da se pomire sa odlukom "nezavisnog organa" da je Italijan u potpunosti nevin. Žalili su se i odluka je trebalo da bude donesena sredinom aprila, a da Siner nije mislio da će izgubiti - teško je da bi pristao da se "vansudski" dogovori sa WADA.

Ako znamo da je prvobitno saslušanje Janika Sinera trebalo da bude u decembru, a da je potom "volšebno" pomjereno za april, dakle krajnje bespotrebno nakon prvog grend slema sezone u Australiji - koji je Italijan i osvojio - jasno je da trenutno najbolji igrač planete sve sa teniskim moćnicima "vuče za nos".

Da li je Siner birao kada da ne igra?

Takva mogućnost ne može da se odbaci, pošto je već mnogo "slučajnosti" u čitavom slučaju. Janik Siner je na kraju izbjegao saslušanje i kaznu koju je WADA tražila - od najmanje godinu dana - i pristao je da ne igra u dijelu godine u kome nema grend slemova. Tako ga neće biti na terenu u tri mjeseca u kojima se ne odlučuje ništa epohalno.

Sinera nema u Roterdamu (već je izgubio 500 bodova) dok nije prijavio Dohu, a neće igrati na "hiljadarkama" u Indijan Velsu i Majamiju. Tu će izgubiti 1.400 bodova, pa još 400 u Monte Karlu i 200 u Madridu. Već na Rolan Garosu će igrati...

Dakle, ukupno 1.800 bodova manje za Sinera zbog toga što je koristio nedozovljena sredstva, odnosno klostebol. Pošteno?

Da li će Sineru oduzeti titule?

Nijedna od titula koje je Janik Siner osvojio od kada je utvrđeno na testu da je bio pozitivan na nedozvoljena sredstva - još sredinom prošlog maja - neće mu biti oduzeta. Čak ni one nakon što je WADA uložila žalbu, pošto je u međuvremenu ona i povučena, tako da je Siner zapravo dobio samo suspenziju mimo toga.

"Cijeli ovaj slučaj mi se nadvio nad glavom skoro godinu dana, a proces bi mogao da traje još dugo, možda sve do kraja godine. Oduvijek sam prihvatao odgovornost za svoj tim i shvatam da su stroga pravila WADA važna zaštita za sport koji volim. Na toj osnovi, prihvatio sam ponudu WADA tako da riješimo ovaj postupak tromjesečnom kaznom", poručio je Janik Siner u svom do sada jedinom obraćanju poslije kazne.

Sjećate se šta je Novak upozoravao?

Izvor: Mariano Garcia / Alamy / Profimedia

Iako je Novak Đoković od početka bio na strani Janika Sinera - i isticao da mu vjeruje da je nevin - isto tako nam je pokazao i da je apsolutno u pravu kada kaže da tenisu nedostaje transparentnost. Tako je kritikovao način na koji je čitav proces vođen, pa je Siner izbjegao kaznu jer je mogao da plati skupe advokate, dok neke druge njegove kolege nisu.

Zato je Đoković sa svojom organizacijom PTPA pokrenuo projekat kojim će pomoći svim teniserima koji se nađu u problemu, a nemaju novac da angažuju advokate poput Sinera.

"Mnogi igrači, koje neću da imenujem, a siguran sam da znate koji su, imali su slične ili iste, u suštini iste slučajeve, a nisu imali isti epilog. I sada je pitanje da li je tu stvar u novcu, u tome da li teniser ima novca da plati advokatskoj kancelariji koja će efikasnije zastupati njegov ili njen slučaj...", rekao je Đoković i potom dodao:

"Zaista ne znam, da li je to slučaj ili nije? To je nešto za šta mislim da bismo zajedno svi trebalo da bolje istražimo, da pogledamo u sistem i da shvatimo kako da nam se ovakvi slučajevi ne događaju. Ne mislim samo na konkretan slučaj, već na to da napravimo standard prema kojem će svaki igrač, bez obzira na svoj renking na ATP listi ili status ili svoj profil, moći da dobije isti tretman. U suštini, to je moje mišljenje o tom slučaju i moj pogled na čitavu stvar nakon svega što smo čitali i vidjeli i o čemu smo pričali posljednjih dana".

