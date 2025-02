Hamad vrištao od bolova, ali ipak razbio Cicipasa: Pogledajte momenat koji je sve prestravio

Hamad Međedović je uspio na kraju da pobijedi Stefanosa Cicipasa iako je posljednjih nekoliko gemova odigrao bukvalno na jednoj nozi.

Šta je uradio Hamad Međedović! Igra mladi srpski teniser fantastično od početka sezone, uspio je da dođe u prvih 100 tenisera na svijetu, a vrlo vjerovatno će se naći i u prvih 70 poslije pobjede nad Stefanosom Cicipasom. Savladao je Grka 7:6, 5:7, 7:6 poslije velike borbe, a njegova pobjeda je zaista impresivna.

Ne samo da se meč igrao više od dva i po sata, ne samo da je meč završen daleko poslije ponoći po vremenu u Dohi već je od sredine devetog gema trećeg seta bukvalno igrao na jednoj nozi. Krenuo je Hamad na jednu loptu koja je bila jako daleko i koju realno nije mogao da stigne, a onda mu je pukla zadnja loža!

Čuli smo njegov krik, vidjeli smo bolan izraz lica, a odmah su do Hamada dotrčali kako njegov ljekar i fizioterapeut, tako i rival. Stigao je i Stefanos Cicipas da vidi šta se dešava i odmahnuo glavom, ali nije odustao srpski teniser. On je nekako prvo došepao do svog mjesta, a onda je zatražio medicinski tajmaut. Pogledajte taj momenat:

Kada su svi otpisali Hamada, on nije htio da odustane. Jedva se vratio na teren, izgubio gem za 5:5, ali je zadržao snagu da servira. Nekako je stigao do taj-brejka, a onda je bio bez greške. Uspio je da uzme nekoliko poena na servis Cicipasa sjajnim riternom i zakazao je duel drugog kola sa Feliksom Ože-Aljasimom. Sada ima manje od dana da se oporavi, ali čak i da preda meč Kanađaninu ima priliku da mu ova pobjeda bude zalog da uđe u prvih 70 na svijetu sljedećeg ponedjeljka.

