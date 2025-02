Međedović poražen u finalu: Hamad će još morati da sačeka na prvu ATP titulu

Hamad Međedović poražen je u finalu turnira iz serije 250 u Marseju.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hamad Međedović poražen je na ATP 250 turniru u Marseju. Ugo Umber je bio bolji i slavio je 2:0 (7:6 (4), 6:4). Nije uspeo Međedović da osvoji prvu ATP titulu, pa će Srbin morati još malo da sačeka na veliko slavlje. Umber je bio bolji na servisu, ali je Međedović pružio dostojan otpor rivalu.

Nije Međedović odmah krenuo agresivno. U ranoj fazi meča dozvolio je da Umber dođe do brejka (2:1), a onda je Francuz pri svom servisu u potpunosti potvrdio dominaciju tako što je odservirao četiri vezana asa. U nastavku se igralo gem za gem, a Međedović je pri rezultatu 3:2 bio blizu da rivalu oduzme servis. Vodio je 30:15, ali je Francuz uspio da preokrene i pomalo iznervira srpskog igrača.

Ipak, uspio je Međedović da zadrži smirenost, lako je došao do narednog gema (4:3). I malo po malo, stigao je Međedović u posljednjem trenutku i do brejka - izjednačio je (5:5). Kako su u nastavku obojica sačuvali svoje servise, set je morao da bude odlučen u taj-brejku. U njemu je u potpunosti dominirao Francuz, na razmjeni strana je imao prednost od 5:1. Ipak, Međedović je još jednom pokazao mentalnu snagu, vratio se iz velikog minusa i stigao do 5:4, ali je Umber bio nešto ubjedljiviji u nastavku i stigao do vođstva u setovima.

Nije najbolje krenuo drugi set, kad je Međedović u pitanju. Umber je lako došao do vođstva, pošto je bez izgubljenog poena osvojio gem. U nastavku se igralo gem za gem, ali uz duge razmjene i česte brejk šanse. Ipak, pri rezultatu 3:2 za Umbera i brejk lopte Međedović je uspio da spasi svoj servis i izjednači.

Međutim, tokom prvih nekoliko gemova u durgom setu Hamad je imao nesvakidašnji problem. Najprije mu je pri rezultatu 2:1 pukla žica na reketu dok je na semaforu stajalo 30:30. Identična situacija ponovila se koji minut kasnije, pa je teniser iz Srbije prosto bio šokiran.

Nastavila se tijesna borna, vredna finala. Ipak, završnica je protekla u znaku Francuza, pošto se poslije neizvjesnog gema koji je Međedović spasio, igrao bez izgubljenog poena na servisu rivala. U naredna tri gema, svako je zadržao svoj servis, pa je tako Umber došao i do odbrane titule u domovini.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!