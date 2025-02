Hamad Međedović prošetao do četvrtfinala turnira u Marseju

Hamad Međedović je pobedio Karena Kaćanova na turniru u Marseju.

Izvor: MN PRESS

Hamad Međedović se plasirao u četvrtfinale ATP 250 u Marseju nakon što je pobijedio 21. tenisera svijeta Karena Kačanova 2:0 (6:2, 6:3). Meč je trajao nešto više od sat vremena, a osim kad su u pitanju as servisi, reprezentativac Srbije bio je bolji u svim segmentima igre.

U ranoj fazi meča Međedović je stigao do brejka i potom potvrdio servis, a kad je već imao ubjedljivih 5:2, uspio je da dođe do još jednog oduzimanja servisa rivalu, što je bilo dovoljno za prednost u setovima. U drugom setu je takođe u ranoj fazi stigao do brejka, ali je i Rus uzvratio, pa se u nastavku igralo gem za gem, sve do rezultata 4:3. Potom je Međedović oduzeo servis rivalu i potvrdio svoj, pa je meč završen ubjedljivim trijumfom Srbina.

Tako je Međedović pobijedio momka koji je 2020. osvojio treće mjesto na Olimpijskim igrama u Tokiju. U četvrtfinalu Međedovića očekuje Nijemac Danijel Altmajee, inače 84. igrač svijeta. Njihov meč zakazan je za petak, a vrijeme će biti naknadno poznato.

Poslije ove pobjede Međedović će popraviti svoj rang, trenutno je 94. igrač svijeta, a na listi koja se uživo ažurira sada se nalazi na 85. mjestu. Zbog toga bi trebalo očekivati da u ponedjeljak popravi svoju poziciju.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:45 Đoković trenirao sa Međedovićem Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)