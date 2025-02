Čudo Hamada Međedovića: Nije mogao da hoda, a uspio da razbije Stefanosa Cicipasa!

Kakav junački meč Hamada Međedovića!

Nakon što je Novak Đoković ispao na startu turnira u Dohi i pošto ga je Mateo Beretini nadigrao, mnogo je bolje lice pokazao Hamad Međedović! On se sastao sa Stefanosom Cicipasom i pobijedio ga je sa 7:6, 5:7, 7:6 nakon više od dva i po sata igre i na samo jednoj nozi! U samom finišu posljednjeg seta Hamadu je pukla zadnja loža, on praktično nije mogao da hoda, ali je otišao na medicinski tajmaut, vratio se i sa minimumom kretnje uspio da završi meč u svoju korist.

U prvom setu je napravio prvi brejk u trećem gemu kada je oduzeo servis rivalu, ali nažalost nije uspio da zadrži prednost do kraja. Uspio je Grk da izjednači na 4:4 i otišli smo u taj-brejk u kome je Hamad pokazao veliku mentalnu čvrstinu. Poveo je na startu Cicipas, ali ga je stigao srpski teniser, vodio je 6:4, ali nije iskoristio dvije set lopte da bi na kraju pobijedio sa 8:6.

U drugom setu nijedan teniser nije bio ni blizu da napravi iznenađenje. Obojica su čvrsto držala svoj servis do 5:5, a onda je u najgorem mogućem momentu Hamad Međedović izgubio svoj servis. Izgubio je živce, uništio svoj reket i nije uspio da se vrati ni u narednom gemu pa je izgubio ovaj set sa 7:5.

Videlo se na startu trećeg seta da je Međedović i dalje nervozan, ali je nekako uspio da povede sa 1:0. Iako je u svakom narednom gemu na svoj servis gubio uspio je srpski teniser da povede sa 4:3. Jako je bijesan bio na sebe Hamad kada je sljedeći gem izgubio bez osvojenog poena, ali je uspio da održi prednost.

A onda se desilo najgore! Hamad Međedović je izgubio poen, a onda je samo pao! Djelovalo je da je to zadnja loža, pao je na podlogu i neko vrijeme ležao, a onda je odšepao do svog mjesta. Jedno proklizavanje mu je nanijelo povredu. ali nije izgledalo to kao da može da nastavi. Prišao mu je i Cicipas u jednom momentu, a Hamad je morao u svlačionicu.

Zatražio je medicinski tajmaut, vratio se poslije nekoliko minuta, odigrao je prvi poen i vidjeli smo da jedva ide. Cicipas je to iskoristio i izjednačio na 5:5. Otkucavala je ponoć u Dohi kada je Hamad uspio da servira i da ipak povede sa 6:5. Nije smio da sjedne između gemova zbog bolova, ali se nekako na jednoj nozi dogegao do taj-brejka.

Uspio je da servira sjajno, pa čak i poveo sa 4:1 na startu, a nakon promjene strana poslao je fantastičan forhend u sam ugao terena i poveo sa 5:2. Uspio je da poentira za 6:3 i izborio je tri meč lopte. Iskoristio je treću za trijumf!

