Novak Đoković ima specifičan način ishrane, a ruski teniser Karen Hačanov otkrio je detalje koje niko nije znao.

Izvor: Daniel LEAL / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković poznat je po svojoj specifičnoj ishrani - iako sebe ne smatra vegetarijancem niti veganom. Srpski sportista izbjegava "teške" obroke, meso, tijesto, aditive i sve ono što bi moglo da mu oteža trajanje od preko dvije decenije na najvišem mogućem nivou.

Ishrana Novaka Đokovića veoma je važna tema u svijetu tenisa, pošto ne znamo za još neki primjer tako rigoroznih pravila koje je igrač sam postavio i kojih se godinama pridržava - a koje prekrši veoma retko. Uticajni nutricionisti, novinari koji se bave dijetama, pa čak i kolege sportisti želeli su da saznaju mnogo o Novakovoj ishrani. Detalje je svijetu otkrio Karen Hačanov, a njegove riječi mogle bi da šokiraju mnoge.

Ruski teniser koji je deset puta igrao protiv Novaka Đokovića i samo jednom pobijedio gostovao je u podkastu fudbalera Fjodora Smolova. Tom prilikom otkriveni su detalji koje nije znao gotovo niko - Novak Đoković je imao period karijere u kojem je jeo samo sirovu hrana i bio nepobjediv čak dva mjeseca u kontinuitetu!

Vidi opis Novak Đoković zbog hrane dva mjeseca nije izgubio meč: Rus otkrio detalje koje niko nije znao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TORSTEN BLACKWOOD / AFP / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: GREG WOOD / AFP / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Virginie Bouyer/Tennis Magazine/ / Newscom / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Virginie Bouyer/Tennis Magazine/ / Newscom / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Cao Yang / Avalon / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Jednom mi je pričao da je mjesec i po dana jeo samo sirovu hranu. Pitao sam ga kako je bilo, a on mi je odgovorio da poslije nije izgubio nijedan set. U roku od dva mjeseca je osvojio sve turnire. Kaže da se osjećao nevjerovatno svježim. Ali takve ishrane je nemoguće pridržavati se dugo. On može tako, nama ostalima to ne bi odgovaralo. Moraš to da želiš. Mislim da su i njegova djeca vegetarijanci, kao i on i njegova žena. Ali nam je u povjerenju rekao da ih deda i baka hrane", rekao je Karen Hačanov.

Oni koji prate sport znaju da je Novak Đoković izuzetno posvećen ishrani i da o svom tijelu vodi računa na najbolji mogući način. Po tome je sličan Kristijanu Ronaldu, pa se i Hačanov našalio na tu temu. "Da, to je kao šala za Kristijana Ronalda. On ne jede tortu čak ni za rođendan", rekao je ruski teniser, aludirajući na stroge propise koje portugalski napadač ima čak i za ishranu svoje dece.

Đokovićev specifičan način ishrane!

Prije nekoliko mjeseci Novak Đoković je bio u Bugarskoj kako bi protiv Grigora Dimitrova odigrao revijalni meč u Sofiji. Tom prilikom probao je "banicu", tradicionalnu bugarsku pitu, a njegov potez iznenadio je fanove širom sveta. Zna se da Novak Đoković godinama izbjegava bilo kakvo testo, jer mu gluten odmaže u postizanju najboljih rezultata na teniskom terenu.

Novak Đoković jede bananu u toku meča.

Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sa druge strane, manje-više svi znaju kako se Novak hrani. O svom načinu ishrane često je govorio, pa čak i dijelio instrukcije onima koji žele da jedu kao najveći šampion u istoriji tenisa. Prema njegovim savjetima, važno je da se jede polako i svjesno, da se "tijelu daju jasne instrukcije", da se biva pozitivan dok se jede, kao i da je važniji kvalitet - a ne kvantitet namirnica.

Novak Đoković na prazan stomak popije veliku čašu vode, a vrlo je bitno da ona bude sobne temeprature. Zatim uzima veliku činiju u kojoj pravi "super pahuljice". Evo šta su sve opcije Novaka Đokovića za jedan pravi doručak koji bi satima trebalo da ga drži sitim:

Bezglutenske pahuljice ili ovsena kaša

Šaka miješanih orašastih plodova - bademi, orasi, kikiriki

Malo sjemenki suncokreta ili bundeve

Voće zasebno ili naseckano u zdjelu, na primjer banane i sve vrste bobica.

Kašičica kokosovog ulja (volim ga zbog elektrolita i minerala)

Pirinčano mlijeko, bademovo mlijeko ili kokosova vodica

Ručak je veoma bitan i tokom tog obroka Novak Đoković kombinuje integralne testenine sa povrćem. Tijesto mora da bude napravljeno od kvinoje ili heljde, dok kod povrća u obzir dolazi gotovo sve što vam padne na pamet. Naravno, ovdje je bitno da obratite pažnju na detalje - Novak jede paradajz, ali ne jede sos od paradajza jer je on "težak" za varenje i uglavnom ima aditive.

Na kraju, večera je najbitniji obrok u danu Novaka Đokovića i tada jede najviše proteina. Dok je jeo meso, na meniju su redovno bili biftek, piletina i losos. "Što je hrana bliža prirodi, to je prihvatljivija", rekao je jednom prilikom Novak Đoković objašnjavajući da se i kroz ishranu povezuje sa svijetom oko sebe.

Dosadan način ishrane?

Teniski novinar Barnabi Lejn odlučio je da nedjelju dana jede kao Novak Đoković i da iz prve ruke vidi kako se to hrani najbolji teniser svih vremena. Po njegovim riječima, kupovina namirnica bila je povoljnija nego što je očekivao, ali je naišao na drugi problem tokom sedam dana u kojim se pridržavao Đokovićeve "dijete".

Novak Đoković ruča na Beverli Hilsu.

Izvor: GAMR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Iako je večera varirala - jednu noć sam jeo piletinu pečenu s limunom, a drugu noć biftek sa krompirom - svaki dan je u suštini bio isti: još vode, još voća, još salata i još supa. Nedostatak raznovrsnosti već je počeo da mi smeta, kao i količina hrane koju je trebalo da pojedem. Imam skoro 90 kilograma, a dizanje tegova u teretani je jedan od mojih omiljenih hobija, pa su veliki obroci normalna stvar za mene. Supe i salate jednostavno nisu bile dovoljne, dok su užine bile prilično oskudne", napisao je Lejn o svom iskustvu, iako je u njegovoj ishrani bilo mesa više nego što Novak Đoković danas jede.

Za kraj, Lejn je poredio ishranu Novaka Đokovića i Kristijana Ronalda. Pošto je sedam dana pravio eksperiment i jeo kao Portugalac, imao je najbolje moguće uslove da uporedi dvojicu vrhunskih sportista. Novaku Đokoviću je odao priznanje za posvećenost i istrajnost u režimu ishrane koji njemu nije u potpunosti prijao.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!