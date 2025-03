Laslo Đere igra za ATP titulu nakon pet godina

Laslo Đere će se boriti za trofej u Santijagu, glavnom gradu Čilea.

Srpski teniser Laslo Đere u subotu kasno uveče savladao je prvog nosioca Franciska Serundola, 26. igrača planete, i plasirao se u finale turnira u Santijagu! U nedjelju uveče Đere će se boriti za titulu u glavnom gradu Čilea, a njegov rival biće Sebastijan Baez, trenutno 31. igrač planete i treći nosilac na ovom turniru.

Đere je nakon velike borbe u tri seta savladao Argentinca (6:1, 4:6, 6:3), za jednu o najvećih pobjeda u ovom dijelu karijere, ali i potvrdu veoma dobre forme u kojoj se nalazi posljednjih nedjelja. Prije turnira u Čileu Đere je bilježio odlične rezultate u Argentini, gdje je nedavno igrao polufinale izuzetno jakog turnira u Buenos Ajresu. Dobri rezutati koje je ostvario na ta dva takmičenja omogućili su mu povratak među 100 najboljih igrača na planeti.

Samo tokom ove nedjelje Laslo Đere je napredovao čak 20 pozicija i stigao do 83. pozicije na ATP listi. Pobjeda nad Sebastijanom Baezom u finalu turnira u Čileu donijela bi mu novi skok, a projekcije kažu da bi u tom slučaju bio 74. teniser planete, samo nekoliko bodova i nekoliko mjesta iza Hamada Međedovića.

Laslo Đere je u karijeri osvojio titule u Rio de Žaneiru i u Kaljariju, ali već skoro pet godina čeka na novi pehar. U međuvremenu je izguibo tri finala na ATP turnirima - u Kaljariju, Vinston Sejlemu i Hamburgu. Svojevremeno je bio 27. teniser planete i to mu je najbolji rezultat karijere, a četiri puta u karijeri stizao je do trećeg kola na grend slemovima. Do sada je zaradio oko 5,5 miliona dolara.

