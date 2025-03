Đoković saznao kad počinje turnir u Majamiju: Zbog odluke organizatora neće biti oduševljen

Novak Đoković igraće protiv Rinkija Hidžikate u terminu koji mu ne odgovara u potpunosti.

Izvor: Printscreen/YouTube/Tennis TV

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće u drugom kolu turnira u Majamiju protiv australijskog tenisera Rinkija Hidžikate, koji je bio uspješniji od Hamada Međedovića u prvoj rundi. Iako je Hidžikatu već savladao na početku ove godine, jasno je da srpski teniser neće imati lak zadatak na početku turnira na Floridi.

Pored Australijanca, Novaku Đokoviću bi mnogo problema mogao da napravi i termin u kojem će se igrati meč na istočnoj obali. Organizatori su odlučili da Đoković u petak igra u dnevnom dijelu programa koji počinje oko 16 časova po našem vremenu, a tu bi hendikep mogla da bude temperatura na Floridi koja već godinama ne prija najboljem teniseru svih vremena.

Istog dana u dnevnom terminu igra Iga Švjontek, dok će u noćnom na teren Karlos Alkaraz, pa se može reći da je Španac malo povlašćen u odnosu na Novaka Đokovića. Može se to pravdati i time da je talentovani Alkaraz trenutno interesantniji publici u SAD jer je bolje plasiran na ATP listi i u boljoj formi, ali navijači u Majamiju godinama nisu imali priliku da na terenu vide Novaka. Nema sumnje da će tribine biti ispunjene do posljednjeg mjesta kada on bude igrao protiv Hidžikate.

Đoković od 2019. godine nije igrao u Majamiju, a prošle sezone bio je u gradu dok se igrao teniski turnir na kojem nije učestvovao. Ovog proljeća odlučio je da nastupi i na Floridi, pošto u na početku sezone treba dosta mečeva kako bi ušao u formu. Već smo vidjeli nekoliko neočekivanih poraza najboljeg svih vremena i sada je neophodno da vidimo podizanje forme kako bi tokom evropske turneje na šljaci bio konkurentan najboljima.