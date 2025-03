"Novače, nema smisla, odluči se": Španac vidi šta se događa Đokoviću i zabrinut je za njega

Bivši španski teniser Aleks Koreča smatra da Novaku Đokoviću nedostaje motivacija kako bi u istom ritmu nastavio da se takmiči. Zbog toga mu je predložio da svoja takmičenja svede samo na turnire koje zaista želi da igra.

Novak Đoković ove nedjelje započinje takmičenje na Mastersu u Majamiju. Ono što zabrinjava jeste niz od tri poraza koji nije imao od 2018, pošto je dva puta izgubio u singlu i jednom u dublu. Zbog toga je bivši teniser Aleks Koreča govorio formi osvajača 24 grend slem turnira, Španac je zaključio da je uzrok nedostatak motivacije, pa je predložio da olimpijski šampion odlazi samo na turnire koje zaista želi da igra.

Bivši teniser je analizirao Srbina i kao glavno pitanje nametnuo se faktor motivacije. Đoković sada ima novu priliku da osvoji svoju 100. titulu u karijeri, ali ono što zabrinjava stručnjaka je to da olimpijski šampion ne izgleda kao da je formi, pa je i sam priznao poslije polufinala Austraijan opena da se muči da igra na željenom nivou.

"Samo Novak zna šta osjeća u srcu", rekao je Koreča TNT Sports. "Mislim da on zaista mora da zna šta tačno želi, jer nema smisla samo da igraš da bi igrao. Šta je razlog? Šta je svrha? Ovo je veoma važno za njega, jer kako ćeš inače da se motivišeš i nastaviš da se nadmećeš", zapitao se Španac.

"Jedna od najvažnijih stvari, ne samo u tenisu, jeste da budete posvećeni stvarima koje radite. Dakle, šta je sada vaš cilj, na čemu radite? Naravno, on zaslužuje sve pohvale i ostaće favorit na bilo kom turniru, sve dok se takmiči." Pokušao je Koređa da pronađe rješenje za Đokovića, pa je predložio univerzalni lijek - pobjedu. "Mislim da bi trebalo da počne da pobjeđuje u nekim mečevima da bi bio malo srećniji zbog toga što ima priliku da bude na turu i igra turnire."

Koje rekorde Novak Đoković nije oborio?

Đoković je oborio veliki broj rekorda, ostaje mu još taj sa osvojenim titulama na grend slem turnirima pošto je trenutno izjednačen sa Margaret Kort. A, ostaje mu i okupan broj titula, pošto je ispred njega Rodžer Federer sa 103, odnosno Džimi Konors sa 109.

Nekadašnji drugi teniser svijeta u potpunosti razumije Đokovića, jer je i sam prošao kroz fazu zasićenja. "Meni se to desilo... Imaš utisak da dobro treniraš, da ti je nivo igre visok, osjećaš da možeš da ih pobijediš, ali nekako, kada igraš mečeve mučiš se. Ali dobra stvar u njegovom slučaju je što je sto miliona puta bio bolji od mene", precizirao je Španac.

"Imaće više resursa u ovim situacijama, ali isto je za sve: izgubiš malo na brzini u kretanju, ne udaraš tako jako loptu ili možda malo zakasniš na loptu. Kada se to desi, ljudi počnu da misle da mogu da te pobijede i tada misle 'Izdržaću, jer se on malo muči', dok to ranije nije bio slučaj, jer svi znaju da je to bilo nemoguće."

"Pomalo je zabrinjavajuće kada se to desi, ali nisam siguran da se on još tako osjeća. Ako se tako osjećao, to je simptom da možda malo gubi na svom teniskom nivou. Kada osjećate da svi igraju tako sjajan meč protiv vas, to je zato što možda niste sjajni kao prije. Pa opet, uvijek mu dajte šansu, ali on mora da pronađe rješenja kako bi se osjećao dominantno na turniru."

Kakvo rješenje predlaže Koreča?

Španac je detaljno analizirao Đokovića, pa je na kraju svog izlaganja imao i prijedlog za olimpijskog šampiona iz Pariza. "Mislim da je rješenje da igrate samo turnire za koje zaista želite da igrate i da tamo date svojih sto odsto", rekao je on.

"Nemojte da štedite energiju za druge događaje koji vam nisu bitni. Posvetite se tome jer je nemoguće zadržati taj kontinuitet tokom cijele godine. Zato zaista morate da izaberete gdje želite da dostignete vrhunac - na Rolan Garosu, Vimbldonu", zaključio je Koreča.