Srpski bokseri jedva čekaju "Noć šampiona" u Boriku: "Svi su maksimalno motivisani, ne pruža se mnogo ovakvih prilika!"

IBA Noć šampiona održaće se 27. aprila u banjalučkoj dvorani Borik.

Izvor: BSS

IBA Noć šampiona u dvorani Borik, 27. aprila, doniječe sudare osvajača medalja na Olimpijskim igrama, kao i svjetskim i evropskim prvenstvima. Biće to noć u kojoj će šampioni izazivati šampione, svi sa istim ciljem - da uđu na listu planetarnih legendi plemenite vještine.

Boje Srbije u muškoj postavi na boks spektaklu u Banjaluci braniće u svojim težinskim kategorijama seniorski šampion Evrope 2024. godine Jovan Nikolić, seniorski vicešampion Evrope 2024. godine Rastko Simić i osvajači seniorskih bronzanih medalja na EP 2024. godine Almir Memić i Omer Ametović, kao i osvajač bronze na SP u Beogradu za Srbiju Vladimir Mirončikov.

I dok čekaju imena protivnika, srpski boks asovi i reprezentativci nalaze se u Novom Sadu, u prvom srpskom kampu za profi boks "Memento Mori", gdje pod budnim okom selektora muške boks selekcije Milana Piperskog bruse formu za predstojeće duele.

"Od osvajanja evropskih medalja 2024. i borbi u kvalifikacijama za plasman na Olimpijske igre u Parizu ovo će biti najveći test naših reprezentativaca, ujedno i njihovi prvi profi mečevi, izuzev Mirončikova. Pred nama su borbe profesionalnog formata, ulozi su veliki, takmičari ne izazivaju samo šampione, oni izazivaju i sopstvene granice. Svi su maksimalno motivisani, jer ne pruža se puno ovakvih prilika u karijeri. Vjerujem umoj tim, vjerujem da će iz Noći šampiona izaći šampionski", ističe selektor muške seniorske boks selekcije Srbije Milan Piperski.

IBA Noć šampiona okuplja boksere iz cijelog sveta koji odmjeravaju snage, gdje niko nikoga ne štedi, gde se dokazuje vrednost i stiče naslov velikog asa ringa.

Evropskim zlatom okovani Jovan Nikolić, bokser u kategoriji do 71 kilograma, pokazao je da je rođen za velika djela. Još 2022. godine, osvojivši 'Beogradskog pobednika', jednog od najstarijih turnira u Evropi sa samo 20 godina, pokazao je da se radi o vanserijskom talentu, a zatim je briljantnim partijama na prvenstvu Starog kontinenta obezbijedio da se na EP 2024. sluša srpska himna.

"Nalazimo se u profesionalnom kampu u MMA centru u Novom Sadu gdej imamo vrhunske uslove za rad, mogu slobodno reći u najbolje opremljenom i uređenom centru borilačkih vleština kod nas. Nakon priprema na Kubi gdle smo doživleli neki novi nivo u radu na svim segmentima boksa, sada smo ušli u fazu završnih priprema pred izazov karijere. Nismo se nadali ovom pozivu, ali to je nešto što se desi jednom ili nikada u našoj profesiji, jer IBA Noć šampiona ima posebnu težinu i kvalitet. Velika zahvalnost kako IBA organizaciji tako i našem Bokserskom savezu na šansi koja nam je ukazana, a na nama je da to opravdamo. Vjerujem u sopstveno najbolje izdanje do sada, ali isto tako i kolega iz reprezentacije", rekao je aktuelni šampion Evrope Jovan Nikolić.

23-godišnji Almir Memić iz Prijepolja u karijeri je osvojio veliki broj medalja, među kojima i pet bronzanih sa velikih takmičenja, seniorsku evropsku bronzu, tri u kategoriji boksera do 22 godine i jednu omladinsku. Zlatom se okitio na prvenstvu Balkana 2024. u kategoriji do 75 kilograma. Nedavno je boravio sa kolegama iz preprezentacije na Kubi gdje je odradio pripreme za takmičenja koja slijede u narednom periodu.

"Mišići su najjači do sada, pripreme koje su protekle, ali i koje sada imamo su izvanredne i osjećam se fantastično i spremno za moj prvi profi meč u karijeri. Vjerujem u dobru partiju, vjerujem u pobjedu", kratko i jasno rekao je Memić.

Za profi debi u ringu spreman je i srpski reprezentativac Omer Ametović, mladi as u kategoriji do 51 kilograma, koji je prije dvije godine osvojio jubilarni 60. "Beogradski pobednik – memorijal Branko Pešić", a zatim i evropsku seniorsku bronzu na EP u Beogradu 2024, kao i evropsku bronzu u konkurenciji do 23 godine.

"Očekujemo odlične borbe u Banjaluci i daćemo sve od sebe ne samo da izađemo kao pobjednici, već i da svim ljubiteljima ove plemenite vještine priuštimo borbe koje će dugo dugo pamtiti, jedan pravi praznik boksa. Svi smo vrijedno radili, spremni smo i jedva čekamo da krenu mečevi koji nam otvaraju nove vidike boksa, novu šansu za veliki uspon u karijeri i vetar u leđa za sve šampionate koji nam slijede", zaključio je Ametović.

