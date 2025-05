Mute je zakucao lopticu u mrežu i Novak je poveo 15:0, a onda je u narednom poenu nešto slično uradio. Uslijedilo je nekoliko spornih momenata, u kojima Novak nije bio siguran da li je lopta u autu, pa je tada Mute došao do 30:30, a onda i do 40:30 i bio je u seriji.

Nije najbolje krenulo za Novaka... Poveo je 30:15, ali kao da nije uspio da održi ritam, već je rival stigao do novog izjednačenja. Uglavnom su se dugu gemovi igrali na servisu Francuza, a sada je Novak morao da spasava svoj gem... Uspio je da zakuca lopticu za vođstvo, ali ne i da sačuva servis prvi put. To je uspio pri drugom vođstvu koje je imao u ovom gemu.

Novak je imao 40:0, do kojih je poprilično lako i brzo stigao, Mute je u jednom trenutku umalo i pao, pa je stigao do publike i baš tada je ubrao cvijet iz saksije i dao ga jednoj od gledateljki. Privukao je pažnju na taj način, biće da mu je to i prijalo, pošto je vezao dva poena i stigao do 40:30, a onda još jednom fantastičnom razmjenom i udarcem kroz noge došao do 40:40... A onda je Novak smeč udarcem drigao do 2:0 u setovima.