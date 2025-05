"Šta su pričali o tebi, a svima si bio na oproštaju": Novače, ne smije da se prećuti kakav si čovjek

Velike riječi španskog novinara Hozea Morona koji je želio da podsjeti da je Novak Đoković došao na oproštaje Nadala, Federera i Mareja, a pamtimo kakvih je sve teških riječi bilo.

Izvor: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković ni po koju cijenu nije želio da propusti oproštaj Rafaela Nadala na Rolan Garosu. Došao je da se pokloni svom najvećem rivalu na terenu na stadionu "Filip Šatrije" na kome je čak 14 puta podizao grend slem pehar, dok su tu svakako bili i Rodžer Federer i Endi Marej.

I kod njih dvojice takođe je bio na oproštajima. Rodžer Federer ga je zvao na njegov "Lejver kup" 2022. godine, potom je Marej svoj oproštaj organizovao na Vimbldonu 2024, a sada je red došao i na Nadala. Jedini među njima koji se još drži je Đoković.

Sa svakim novim oproštajem od teniske karijere, jasno je da se i Đoković bliži svome kraju, a koliko god to nekada smanjivalo motivaciju, istovremeno pokazuje i njegovu istrajnost. I ne samo to. Ne smije da se prećuti i da je Đoković ovim potezima takođe pokazao svoju veličinu i poštovanje. Zaboravio je sve one razmirice koje su bile među njima, ružne komentare koje je redovno dobijao, na čemu je insistirao da podsjeti poznati španski novinar Hoze Moron sa "Punto de Break".

"Svaka ti čast, Novače"

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Prenosimo objavu Hozea Morona sa Tvitera koja je dobila skoro 10 hiljada lajkova i s razlogom je postala viralna.

"Razmišljao sam... Sve što se govorilo o Đokoviću. Sve kritike koje je dobio. Svi ti napadi u medijima. Kritike van terena. A Nole je bio prisutan na SVIM oproštajima svojih najvećih rivala. Samo on može to da kaže", napisao je Španac.

"Bio je na Federerovom oproštaju, na Lejver kupu. Bio je na Marejevom, na Vimbldonu. I bio je sada na Nadalovom, na Rolan Garosu. Bez zameranja, znajući da ostavi po strani sve što se moglo reći ili misliti o njemu. Neprijatelji na terenu, ali braća kad govorimo o istoriji ovog sporta".

"Nadam se da će, kada god dođe njegov oproštaj, sva trojica biti tamo. Novak to zaslužuje. Skoro svi smo u nekom trenutku bili nepravedni prema njemu, a Đoković je uvijek znao da uzvrati osmijehom. I nadam se da će njegov oproštaj od tenisa biti dostojan svega što je postigao. Ne zaslužuje ništa manje", naglasio je ovaj novinar koji je inače često u svojim tekstovima branio Novaka od napada drugih.