"Meni se isto desilo sa Samprasom": Agasi jedini razumije kroz šta prolazi Đoković

Andre Agasi objasnio je zašto jedini razumije Novaka Đokovića i bol kroz koju trenutno prolazi zbog penzionisanja Rafaela Nadala.

Novak Đoković priznao je da je penzionisanje Rafaela Nadala i te kako imalo uticaja na njega, pošto je na neki način izgubio dio motivacije. Nije to ni čudo, dvije decenije su bili rivali, borili se za najvažnije trofeje u tenisu, čak 60 puta igrali jedan protiv drugoga, ali mnogi to ne mogu da razumiju jer nisu osjetili na svojoj koži.

Jedan od onih koji apsolutno razumiju Đokovića je Andre Agasi. Ne samo što je bio njegov trener, nego je kroz istu stvar prošao kada se penzionisao njegov veliki rival Pit Sampras, tako da zna kroz šta prolazi.

"Mogu samo da zamislim kroz kakve izazove Novak prolazi, s obzirom na to da je već osigurao svoje mjesto u istoriji, a njegovi najveći rivali više nisu tu...", rekao je Andre Agasi gostujući u emisiji "TNT Sport" i pojasnio kako se izborio sa tim: "Kada se Pit Sampras povukao, ostavilo je to nekog traga na meni. U nekim aspektima sam znao da ću češće pobjeđivati, ali sam u drugom smislu izgubio jedan mali dio nečega što nisam ni shvatao da imam do tada".

"Teško je ne plesati sa onima sa kojima si došao na ples", dodao je Agasi pojašnjavajući svima izazov sa kojim se trenutno nosi Novak Đoković.

Ima li još motivacije kod Đokovića?

Kada je došao na veliku scenu, imao je izazov u tome da "sruši" Rafaela Nadala i Rodžera Federera, jedan drugog vukli su da budu što bolji, što su priznali milion puta do sada, a sada kada ih nema - teško je njemu da pronalazi nove izazove, pa makar to bili i sjajni igrači poput Sinera i Alkaraza.

"Niko mu se na papiru nije ni približio u onome što je postigao u tenisu", rekao je Agas uz poruku da je u teškoj situaciji da mora da igra da bi bio spreman, a da ako igra - umorniji je nego ranije: "Sada treba da izađe i igra tri dobijena seta tokom dvije nedjelje protiv mnogih momaka koji zapravo počinju da vjeruju - ne da mogu da ga pobijede, već da možda i treba da ga pobijede. Teže je sada doći do cilja".

"Moraće naporno da radi kako bi pronašao onaj okidač koji izvlači ono najbolje iz njega. Takođe se pitam koliko će boravak na mjestu gdje je vjerovatno imao svoj najveći trenutak na teniskom terenu - a to je osvajanje zlatne medalje prošle godine na Rolan Garosu - uticati na njega emocionalno. Da li će mu to oduzeti oštrinu ili ga pogurati?".

Šta je Đoković rekao o Nadalu?

Došao je Đoković na zvanični oproštaj Rafaela Nadala od Rolan Garosa i bilo je tu mnogo suza, iako penzija traje već nekoliko mjeseci.

"Za mene je bilo veoma teško da ostanem motivisan nakon što je Nadal otišao u penziju. Iskreno, nisam mislio da će me to ovako pogoditi, ali osjećam kao da je dio mene otišao sa njim...", naglasio je Đoković kako se osjeća od kada je njegov najveći rival van tenisa.

"Bio je za mene ogroman izazov povratiti radost na terenu i snagu da nastavim da se takmičim. Kada je Nadal otišao u penziju, osjetio sam nešto što nikada ranije nisam. Pomislio sam: 'Šta sad da radim?' Na terenu sam se osjećao obeshrabreno, ali srećom, pronašao sam druge stvari koje me inspirišu da nastavim i poslije šest mjeseci mogu da kažem da se osjećam mnogo bolje...", bile su riječi najvećeg svih vremena pred Rolan Garos.