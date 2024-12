Bio je tiranin čije je riječi čuo i Novak Đoković: Njegove metode su zamalo završile karijeru najvećem ikada!

Za Andrea Agasija svi znaju, a znate li za Emanula Agasijana?

Na katolički Božić 25. januara 1930. godine u Salmasu u tadašnjoj Persiji rođen je Emanuel Agasijan, čije ime ne znači puno mnogima, Ipak ako se pomene Majk Agasi upale se lampice jer je to zapravo otac Andrea Agasija! Majk Agasi je rođen u jermenskoj porodici u tadašnjoj Persiji, kasnije Iranu, a njegovi roditelji su iz Kijeva pobjegli u Teheran tokom Oktobarske revolucije. Uskoro su morali da mijenjaju prezime u Agasi kako bi se sakrili od Otomanskog progona, a Emanuel Majk Agasi je bio uspješan sportista.

Ipak nije se bavio tenisom nego - boksom! Učestovao je na Olimpijskim igrama 1948. i 1952. godine, a kasnije je osvajao Zlatnu rukavicu u Sjedinjenim Američkim Državama tri puta. Ipak iako nije bio teniser, upravo su neke od njegovih metoda kasnije stigle i do Novaka Đokovića!

Andre Agasi, Majkov poznati sin, bio je trener Novaku Đokoviću u njegovom najtežem periodu karijere, od 2017. do 2018. godine, a sve što je naučio zapravo je naučio od oca koji je koristio svoju ostalu djecu kako bi od Andrea napravio šampiona!

CIJELI ŽIVOT NA IVICI

Majk Agasi je prvi put vidio tenis kada su američki i britanski vojnici igrali tu igru u Iranu i odmah se zaljubio u sport. Bio je samouk i odmah se potpuno posvetio tenisu, iako je bio bokser. Imao je četvoro djece, a stariji Rita, Filip i Tami služili su mu da isproba metode kojima će kasnije učiti Andrea!

"Vjerujte mi, ja znam kako je to biti na margini. Proveo sam veći dio života na ivici. Rođen sam u Persiji, tridesetih u jermenskoj porodici koja je bila hrišćanska u muslimanskoj zemlji. Bio sam autsajder u Americi gdje sam stigao sa 21 godinom bez novca i bez ikakvog znanja engleskog", napisao je u svojoj knjizi "Agasijeva priča" Majk Agasi.

On je zapravo pedesetih emigrirao u Ameriku nakon Olimpijskih igara 1952. godine u Finskoj. Odmah je upoznao svoju buduću suprugu Beti u Čikagu, a dva mjeseca kasnije su se venčali. Da bi preživio, osim boksa Majk je morao da radi u kazinu, a kada je na djecu prenio ljubav prema tenisu osjetio je šta znači biti siromašan.

"Moj status autsajdera je zacementiran kada su djeca počela da mi se bave takmičarski tenisom. Ostalim roditeljima sam bio odvratni srednjeklasni jermenski radnik u kazinu, koji je u Las Vegas stigao iz Teherana. Još sam pokušavao da uguram svoju djecu u najelitniji sport", rekao je Majk Agasi.

OTAC, TIRANIN I TRENER!

Ipak Majk Agasi je imao čeličnu volju da mu djeca uspiju i sa Andreom je to uspio. Sa Ritom, Filipom i Tami baš i ne, sam je kasnije priznao da je uništio svoj odnos sa njima i ubio im je volju prema tenisu jer ih je previše pritiskao. Čak nije ni krio - oni su mu poslužili kao zamorčići!

"Moje prvo troje djece su mi bili kao zamorčići. Učio sam šta da radim i kako da ne učim Andrea. Mnogo sam naučio dok se Andre rodio, tada je Rita imala 10 godina. Bio sam spreman i odlučio sam da ga ne forsiram kao Ritu i Filipa, ali da mora da počne da trenira jako rano", rekao je Majk Agasi.

Koristio je nekadašnji bokser loptice za stoni tenis i balone kako bi naučio malog Andrea da što bolje prati tenisku lopticu očima, a Andre je opisivao više puta kako je njegov otac smišljao posebne sprave kojim ga je učio. Ipak i sa najmlađim djetetom se čelični Majk posvađao, ali na kraju su ostali u dobrim odnosima. Ipak, kakav je bio sa djecom dovoljno govori to što je najstariju ćerku Ritu tjerao da svaki dan udari 5.000 loptica!

NOVAK JE UČIO NA NJEGOVIM GREŠKAMA!

Na kraju je Andre Agasi ispao solidno... Osvojio je zlato na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine, bio je 101 nedjelju prvi na ATP listi, uzeo je četiri Australijan opena, dva US Opena i po jedan Rolan Garos i Vimbldon. A nakon odlaska u penziju i dugog perioda van tenisa nakon Rolan Garosa 2017. godine počeo je da radi sa Novakom Đokovićem. Nakon lošeg početka sezone 2018. godine raskinuli su saradnju i to je bio najteži period u Novakovoj karijeri.

Te 2017. godine poslije Vimbldona nije ni izlazio na teren, a 2018. je počeo jako loše. Poslije serije poraza, poput onog od Čung Hjeona u Australiji, od Taro Danijela na Indijan Velsu i Bnoa Pera u Majamiju, okončana je prilično neuspješna saradnja. Ipak, do danas njih dvojica imaju sjajan odnos.

"Mnogo ti hvala što si bio, nisam te vidio godinama", počeo je Novak kada je poslije prvog kola Australijan opena 2024. vidio Andrea Agasija u publici.

"Zapravo, bilo je 4:0 i pogodio sam forhend-viner, a onda sam te primijetio. Pomislio sam u sebi, bio je to ritern kao tvoj, a onda sam izgubio tri gema u nizu. Nije to tvoja krivica, već moja, jer sam izgubio fokus. Hvala ti što si bio večeras, inspirisao si me", rekao je nasmijani Novak poslije meča.

Agasi stalno ponavlja da smatra Novaka za najvećeg tenisera ikada, a vidjeli smo ih mnogo puta kako se srdačno pozdravljaju. Novak uvijek naglašava da je mnogo naučio od Agasija, mada ne bježe od toga da su imali mnogo svađa i nesuglasica kada su sarađivali. Mada, poznajući metode kojima je Andre Agasi učen to i ne čudi!

