Novak u šoku, nije mogao da vjeruje ko je na tribinama!

Novak Đoković nije mogao da vjeruje kada je vidio velikog prijatelja i šampiona na tribinama!

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković je uspio da posle mnogo muke i četiri sata igre prođe u drugo kolo Australijan opena tako što je savladao Dina Prižmića u četiri seta. Nahvalio je mladog Hrvata poslije duela i pozvao je publiku da mu aplaudira, a onda se obratio jednom posebnom gostu na tribinama.

Vidjeli smo da je meč pratio višestruki grend slem osvajač, bivši svjetski broj jedan i nekadašnji trener Novaka Đokovića Andre Agasi, a kada je Džim Kurijer pozvao Novaka da mu se obrati lice najboljeg tenisera ikada se razvilo u osmeh. Bio je oduševljen što vidi svog velikog prijatelja na tribina,a.

"Mnogo ti hvala što si bio, nisam te vidio godinama", počeo je Novak, pa nastavio: "Zapravo, bilo je 4:0 i pogodio sam forhend-viner, a onda sam te primijetio. Pomislio sam u sebi, bio je to ritern kao tvoj, a onda sam izgubio tri gema u nizu. Nije to tvoja krivica, već moja, jer sam izgubio fokus. Hvala ti što si bio večeras, inspirisao si me", rekao je nasmijani Novak poslije meča.

Sada ga čeka pauza tokom koje će moći da se oporavi i spremi za drugo kolo u kome ga čeka bolji iz duela dva Australijanca, Polmansa i Popirina.