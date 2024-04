Najveći papučar u svijetu fudbala! Zbog žene nije postao šampion na Mundijalu, sa 49 se razveo!

Bernd Šuster važio je za jednog od najboljih fudbalera na planeti, ali je zbog svoje supruge Gabi i svega što se tada događalo imao ogromne probleme... Uz to je bio previše tvrdoglav što je i sam priznao.

Bernd Šuster (64) važio je za jednog od najboljih fudbalera na planeti za vrijeme igračke karijere. Njegovo umijeće sa loptom, vizija, potezi na terenu, sve to izgledalo je kao magija. Šta god bi uradio na travnatoj površini izazivalo bi aplauze, ovacije, pohvale, niko nije mogao da ostane imun na to.

Počeo je profesionalnu karijeru u Kelnu, igrao je za Barselonu, Real Madrid i Atletiko Madrid, pa za Leverkuzen i karijeru je završio u meksičkom Pumasu. Kako je onda igrač tog kalibra odigrao samo 21 meč za reprezentaciju? Problem nije bio teren i lopta, već stvari van terena. Za sve to mnogi krive njegovu tadašnju suprugu Gabi. Smatraju da ga je previše kontrolisala, da je igrao po njenim taktovima i da je tako sebe koštao mnogo bolje karijere.

Njih dvoje upoznali su se 1979. godine, ona je bila osam godina starija od njega i u braku su bili 31 godinu i imaju četvoro djece. Ona je bila bivša kozmetičarka, nekadašnja starleta, a bila je i "Plejboj" model. Prva žena u istoriji koja je bila menadžer svog supruga. Nešto slično kao Vanda Nara i Mauro Ikardi danas. Zbog toga su je mnogi tada mrzili, osporavali, nazivali raznim imenima. Bernd je branio, bio je uvijek na njenoj strani i bilo je tu zaista svega i svačega. Uostalom, igrač takvog renomea nikada nije zaigrao na Svjetskom prvenstvu!

SVADBA, SLIKE I "PAPUČAR"

Njih dvoje su se vjenčali ubrzo poslije upoznavanja, a tada su kružile razne priče. Nisu potvrđene, ali je više ljudi reklo isto. Poslije ceremonije vjenčanja gosti su mogli da kupe njene privatne fotografije na kojima je bila polugola. Ubrzo poslije toga preuzela je ulogu njegove menadžerke.

Nije mnogo vremena prošlo, a mediji su krenuli da se bave upravo njom, nazvali su je "revolucionarkom u muškom svijetu i fudbalu", pa je Šuster brzo dobio nadimak "najveći papučar u svijetu fudbala". Sve najbitnije odluke u njegovoj karijeri donosila je upravo Gabi.

"Znam da postoje mnogi kojoi smatraju da muškarac mora da nosi pantalone u braku. Kod nas je suprotno i sa tim nemam problem. Moj život je onakav kakav želim da bude", rekla je ona 1988. godine u jednom intervjuu.

DOMINACIJA SA REPREZENTACIJOM I KRAJ

Njegov nadimak bio je "Plavi Anđeo", sa reprezentacijom je osvojio Evropsko prvenstvo 1980. godine, našao se u idealnom timu šampionata, bio je drugi u izboru za "Zlatnu loptu", odmah iza sunarodnika Rumenigea. Sve je izgledalo idealno, kao početak neke bajke. Nije se tako nastavilo.

Trebalo je da bude lider na Mundijalu 1982. godine, umjesto toga nikada nije zaigrao na Svjetskim prvenstvima. Mijenjali su se selektori, ljudi u savezu, molili su ga mnogi, tražili, pokušavali. Niko nije uspio da ga ubijedi da se vrati u nacionalni tim od 29. februara 1984. godine kada je posljednji put obukao taj dres.

PROBLEMI U KLUBU I MOMENAT KOJI MIJENJA SVE

Poslije titule 1980. godine vratio se u voljeni Keln, tamo je došlo do promjene trenera, krenuo je da se svađa sa svima. Kada je predsjednik kluba Peter Vejland tokom pregovora o produžetku ugovora imao neprimjeren komentar na račun Gabi, on je izašao pred medije i rekao da "nikad više neće zaigrati za Keln". Klub je tražio 3,5 miliona maraka za njega, on je želio u Bajern, oni su željeli njega, ali nisu imali novac. Umjesto toga otišao je u Barselonu. Tamo se sukobio sa trenerom Laslom Kubalom koji ga nije želio u timu. Uprava kluba izabrala je Šustera, uručila otkaz treneru, ali ni to nije promijenilo stvari. Odbijao je klupska druženja, takve događaje, maltene je vrijeme provodio samo sa suprugom i na treninzima i utakmicama.

Momenat u kom su kola otišla nizbrdo dogodio se u maju 1981. godine poslije prijateljske utakmice Njemačke i Brazila u Štutgartu. Šuster je, po dogovoru sa Barselonom, došao i odigrao samo jedno poluvrijeme. Poslije te utakmice selektor Derval je na poziv reprezentativca Hansija Milera odveo tim na degustaciju vina. Bernd tamo nije otišao, rekao je Haraldu Šumaheru, bivšem saigraču iz Kelna, da to prenese selektoru što je on zaboravio. Kada je, u pripitom stanju, Jup Derval primijetio da ga nema tu, pozvao je hotelsku sobu, javila se Gabi i on joj je između ostalog tada rekao da "loše utiče na Šustera". Bio je to početak kraja...

Nedugo poslije toga nije bio na spisku za meč sa Finskom, pa je poslao pismo medijima u kom je između ostalog naveo da "to nije reprezentacija koju poznaje i da je izbačen iz tima zbog Brajtnera i Rumenigea", uz to je dodao i da je "selektor probudio njegovu suprugu u tri ujutru i rekao joj da loše utiče na njega i da je to bio vrhunac", kao i da ne razumije "da li treba da se razvede od supruge i ostavi dvoje djece zato što selektor reprezentacije tako želi."

POVRATAK U REPREZENTACIJU

Kada je Brajtner 1982. godine napustio reprezentaciju poslije Mundijala djelovalo je da će doći do pomirenja. Šuster se vratio u tim, odigrao kvalifiakcione utakmice za Evropsko prvenstvo 1984. godine, bio je na terenu protiv Belgije 29. februara 1984. godine i to je bio njegov posljednji meč u nacionalnom timu. Pred meč sa Albanijom rodio mu se sin David, ostao je sa suprugom, nije htio da igra taj meč, to je razočaralo dio javnosti i to je bilo to. Pravi razlog konačne odluke da ne igra za nacionalni tim nije nikada saopšten...

Pokušali su da ga vrate u tim i 1994. godine, Stefan Efenberg, Rudi Feler, tadašnji selektor Berti Fogst, svi oni su ga hvalili javno, ali ni to nije bilo dovoljno. On je putem TV ekrana gledao kako Hristo Stoičkov sa Bugarskom izbacuje Nijemce u četvrtfinalu na Mundijalu.

RAZVOD I NOVA ŽENA

Sa Gabi se razveo 2008. godine i počeo je da se zabavlja sa Elenom Blasko, advokatom i sa njom je čekao dijete. "Bio sam u Španiji, Gabi je bila u Njemačkoj, raspali smo se. Razdvojenost je uradila svoje, nestalo je sve što smo imali. Godinama je naš brak bio samo na papiru. Ništa se sa Elenom nije dogodilo slučajno, od početka veze smo htjeli dijete, stvarno volim bebe", izjavio je tada Šuster koji je imao 49 godina.

Njih dvoje vjenčali su se 2012. godine, dvije godine poslije razvoda sa Gabi, i imaju dvoje djece. "Bila je to ljubav na prvi pogled. Dugo sam se borio za nju. Kada sam je osvojio, donijela je nešto novo u moj život. Osjećam se mlađe, nema krize srednjih godina, ponosan sam što imam sjajnu mladu ženu pored sebe", ispričao je Bernd.

Tek tada, kada se smirio, priznao je da ga je tvrdoglavost koštala. "Odigrao sam samo 21 meč za reprezentaciju. Kriv sam za puno stvari. Kada gledam prošlost, promijenio bih dosta toga, mogao sam da osvojim jednu, možda čak i dvije titule svjetskog prvaka sa Njemačkom. Žao mi je, ali ne mogu da promijenim ništa. Mada, da nisam radio sve ovo, ne bi došli ljudi iz Holivuda i tražili da snime film o meni. Ne snimaju se filmovi o svima", zaključio je Šuster koji je u trenerskoj karijeri vodio Keln, Herez, Šahtjor, Levante, Hetafe, Real Madrid, Bešiktaš, Malagu...

