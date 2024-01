Novak sa pet riječi "spustio" navijača! Hrvat stao, a Đoković nasmijao cijeli stadion! (VIDEO)

Novak Đoković se dobro zabavljao na startu meča protiv Dina Prižmića.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković odlično je otvorio meč protiv Dina Prižmića na startu Australijan opena i poveo je 1:0 nakon samo 45 minuta tenisa, a stigao je i da se zabavlja sa publikom. Na svom omiljenon terenu na "Rod Lejver areni", Nole je priredio i šou u sedmom gemu prvog seta kada je na servisu bio mladi hrvatski teniser!

Svi su primijetili da je Prižmić zastao i morao da sačeka da ponovi servis, a za to vrijeme se Novak Đoković obratio publici i nasmijao je sve one koji su ga čuli tom prilikom. Vidio se osmijeh na njegovom licu i nije bilo jasno u prvi mah šta se to desilo između njega i navijača, ali usporeni snimak je pokazao šta se tu zaista desilo. Jednom navijaču je zazvonio telefon, a iako to zna da iznervira tenisere, Noleta je ovog puta natjeralo da "baci foru".

"Hoćeš da se javiš ili?", kazao je Đoković i nasmijao dio publike, pošto je ukazao jednom navijaču da nije poštovao teniski bonton za vrijeme pripreme za servis. Pogledajte kako je to izgledalo: