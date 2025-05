Đoković otkrio: "Nudim svoju pomoć igračima u svlačionici"

Novak Đoković pričao je o odnosu koji ima sa drugim igračima, prvenstveno prema novim generacijama. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Novak Đoković ostao je kao posljednji mohikanac od "velike četvorke". Rodžer Federer, Rafael Nadal i Endi Marej završili su karijere, povrede su bile jače od njih. Uprkos tome što i dalje igraju protiv Srbina, što se bore protiv njega, hvale ga otvoreno. Posebno mlađe generacije koje ne kriju da im je Nole idol.

Tako su ga na konferencijama za medije hvalili prvo Jakub Menšik, pa onda i Saša Zverev. Čeh je čak priznao i da ga je kopirao. Upravo je to bilo pitanje za Đokovića na konferenciji za medije. "Momke koje ste imenovali, jako ih poštujem i cijenim i gotivim, oni su teniseri koji su u vrhu, Saša pogotovo, Menšik se probija, znamo da sam trenirao sa njim da sam mu bio mentor neko vrijeme. I oni znaju", rekao je Đoković.

Bilo je po malo i neprijatno Novaku da hvali sam sebe pred novinarima. "Ne kažem samo ovako pred vama u javnosti, da ne hvališem sebe ili nudim, uvijek im nudim i sebe u svlačionici i njihovom timu, da kada god treba pomoć za nešto, da sam tu. Drugačije je kada si rival i kada si aktivan i kada nisi. Da se dijele najveće intime ili procesi razmišljanja u kontekstu toga kada si na terenu, rivali smo. Svakako sam se trudio da budem na raspolaganju mladim momcima i bilo kome", objasnio je Novak.

Novak radi upravo ono što Federer nikad nije radio, pomaže novim igračima, budućim generacijama. To je ono što je Švajcarac odbio da radi sa Srbinom, kada je Nole počeo da se miješa u borbu njega i Rafe Nadala. Više puta ga je bacio "pod voz" i bio je bezobrazan, zato je Novak radi potpuno suprotno.

"Iskreno, to meni ne pomaže"

Ne krije srpski as da mu je lijepo kada sluša lijepe stvari o sebi, posebno od onih sa kojima se susreće na terenu. "Godi mi, laska mi, prija mi da me spominju u pozitivnom kontekstu. Napominjao sam ranije da je jedna od mojih želja i ambicija da ostavim legat iza sebe koji u tom smislu inspiriše druge tenisere ne samo načinom na koji igram i šta sam postigao. Nego kakav sam kao osoba, ponašanje i ono što sam uradio za sport i način žitova, nešto što mogu da izvuku iz svega toga, srce mi je puno, motiviše me. Volio bih, vidim u nekim situacijama da se to dešava, drago mi je zbog toga."

Doduše, ima to i neku drugu stranu. "Ne mislim da je to sada nešto što mi pomaže protiv njih, iskreno, mislim da to njih više motiviše da me pobijede. Ako se ugledaju na mene i ako su me stavili na pijedestal, da tako kažem, hoće tog nekog svog idola da pobijede i da nahrane sebe i svoj ego i ostalo. To je normalno apsolutno. Ne mislim da to ima nekog pozitivnog uticaja ili olakšavajućih okolnosti, drago mi je. Nadal je isto bio tema posljednjih par dana zbog ceremonije i pozdravljanja. Nas trojica, četvorica, bićemo spominjani od ovih trenutnih i mlađih generacija, zaslužili smo to. S obzirom da smo uradili to za sport", zaključio je Đoković.