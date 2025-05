Spremna dupla zamka za Novaka Đokovića na Rolan Garosu

Novak Đoković igraće protiv Korentana Mutea na stadionu "Suzan Lenglen", a upravo je to ono što odgovara Francuzu. Tri godine Nole nije igrao van "Šatrijea". Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković preskočio je prvu prepreku dosta lako i rutinski je pobijedio Mekenzija Mekdonalda (6:3, 6:3, 6:3). Da bi nastavio taj trijumfalni niz moraće da naše rješenje i za Korentana Mutea (Francuska). Njihov meč zakazan je kao treći na programu, a ono što je svakako najveće iznenađenje jeste to što se neće igrati na stadionu "Filip Šatrije".

Umjesto na glavnom terenu, igraće se na drugom po veličini stadionu, "Suzan Lenglenu". Zašto je donijeta ovakva odluka? Postoji nekoliko razloga. Ono što je najvjerovatnije pozadina svega jeste da žele što više da pomognu domaćem igraču i to samo po sebi i ne treba previše da čudi. Na "Lenglenu" je publika bliža terenu, nešto je drugačiji ambijent i sve se čuje mnogo glasnije nego na "Šatrijeu". Očekuje se da će tiribne biti pune i da će većina igrača da bude na strani Mutea, kao domaćeg predstavnika.

Svjestan je toga i sam Novak koji je malo o tome pričao na konferenciji za medije. "Pogledajte sva četiri slema, kada igrate protiv domaćeg predstavnika, onda to nije ništa čudno. U Parizu je publika energičnija, nekoga to može da iritira, jer nije idealno, ali morate da budete spremni na to. Igrao sam pred dosta neprijateljskih okruženja i nije to ništa novo za mene. Igram protiv Francuza na Rolan Garosu i očekujem da većina navijača bude na njegovoj strani i da to nije ništa lično", rekao je Novak.

Đoković je već tada bio svjestan težine zadatka koja je pred njim. Ono što Srbin u momentu davanja izjave nije znao, jer je objavljeno sutradan, jeste na kom terenu će igrati. Spremili su mu duplu zamku jednom odlukom, ali se stiče utisak da će Đoković da je dočeka spreman. Možda ponovo iskoristi onaj trik kao što je Jakub Menšik iskoristio prije nekoliko dana, da čuje svoje ime kada skandiraju ime rivala. Kad je posljednji put Novak igrao na spomenutom stadionu? Prije tri godine. Tada je u dva navrata bio na tom terenu i to dva puta tokom turnira, protiv Dijega Švarcmana (osmina finala) i Aleksa Molčana (treće kolo).

Da li bi ovo uradili Rodžeru i Rafi?

Kako Rolan Garos pravi raspored? Tako što na dva glavna terena, na "Šatrije" i "Lenglen" stavi po dva muška i dva ženska meča. Tako je bilo i do sada, a tako će biti i u narednom danu kada se program otvara duelom između dvije američke igračice, Džesike Pegule i Li An. Onda na teren izlaze Janik Siner i Rišar Gaske, pa za njima Medison Kiz i Kejti Bulter. Na kraju će, prvi meč u večernjem terminu od 20.15 sati da igraju Gael Monfis (Francuska) i Džek Drejper (Britanija).

Šta je tu u stvari problem? Iz ugla domaćina, ovakav spisak ima smisla za "Šatrije", jer su na njemu dvojica Francuza koji bi mogli da se oproste na ovom stadionu i da kažu kraj, ali u isto vrijeme pokazuje i ogromno nepoštovanje prema najboljem teniseru u istoriji. Kada neko osvoji 24 grend slema, onda bi trebalo da ima prednost u odnosu na druge, još kada se na to doda i 100. titula u karijeri, sve postaje jasnije kako bi trebalo to da izgleda. Ali, izgleda da organizatori takmičenja razmišljaju na neki drugi način... Postavlja se jednostavno pitanje - da li bi ovako nešto uradili Rodžeru ili Rafaelu Nadalu. Odgovor na to pitanje je već unaprijed prilično jasan.

Šta Mute očekuje od svega?

Izvor: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia

Jedno od pitanja za Mutea na konferenciji za medije pred meč bilo je upravo to. Kakva su njegova očekivanja pred meč sa Novakom i kako sve to vidi. Pohvalio je Srbina, uz jasnu i nedvosmislenu poruku da vjeruje da može da dođe do pobjede protiv najvećeg ikada. Još je na to pričao i o faktoru publike na samom meču.

"Neće to biti jedini razlog za moju pobjedu. Novak je prošao kroz mnoge razlčite publike. Mislim da ne mogu da računam samo na njih, ako me budu podržavali, daće mi mnogo snage, igraću sa njima, da pokušam da im pomognem da uživaju u mojoj igri, da pokušam da uživam na terenu, da igram dobar tenis. Cilj je da pobijedim, neću da se zaustavim na drugom kolu. Uvijek je zadovoljstvo kada imam podršku publike i uživam u dobroj atmosferi", poručio je Francuz.

Dupla zamka je napravljena, a ako neko zna kako da se izvuče iz svega toga onda je to definitivno Novak Đoković.

