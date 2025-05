Protivnik Novaka Đokovića na Rolan Garosu naučio da psuje na srpskom jeziku

Francuski teniser Korentan Mute koristi srpske psovke, a neku možda čujemo i na meču protiv Novaka Đokovića.

Novak Đoković i Korentan Mute igraće u drugom kolu Rolan Garosa, a sve što znamo o njika dvojici garantuje nam spektakl na šljaci u četvrtak. Novak Đoković umije da se opusti i napravi spektakl na terenu, dok Korentan Mute i ne zna drugačije da se ponaša - iza njega je niz skandala, pa između ostalog i alarm koji je zvonio tokom meča protiv Srbina.

Korentan je svojevremeno sarađivao sa srpskim trenerom Petrom Popovićem, pa je medije zanimalo koliko dobro poznaje srpski jezik. Naravno, kao i kod većine stranaca, naučio je određene fraze i neke riječi koje se ne izgovaraju u svakoj prilici. "Dobro veče, kako si, to je to. Ne znam više riječi na srpskom. Većinu reči koje znam na srpskom nisu za javnost, neću vam pokazati svoje vještine", rekao je Mute i svima je bilo jasno na šta misli - naučio je srpske psovke.

Novinari su upitali Korentana Mutea šta misli o predstojećem meču sa Novakom, a on se dotakao dijela izjave koju je već dao francuskim medijima. Pričao je o svojim ambicijama da pobijedi najboljeg tenisera svih vremena, iako u prva dva međusobna susreta nije bio ni blizu da savlada Đokovića.

"Rekao sam na francuskom da je zadovoljstvo igrati sa legendom našeg sporta, igrao sam sa Nadalom prije nekoliko godina, to je zadovoljstvo i čast, igrati protiv njega. Nije lak žrijeb, mogao bi da bude lakši za drugo kolo. Pripremiću se kao i uvijek, imam ambicije, pokušaću da pobijedim, da koristim svoja oružja. Vidjećemo, vjerujem u sebe, znam da mogu da pobijedim najbolje kada sam u dobroj zoni. Pokušaću da uradim najbolje i da dobijem", rekao je Korentan Mute, a to nije prvi put da on prijeti Novaku Đokoviću pred njihov meč.

Istina, ovaj put će situacija biti nešto drugačija. Uz Mutea će biti pun stadion Filip Šatrije, pošto će svi domaći navijači pružati podršku Francuzu. Novinare je zanimalo da li bi to moglo da mu popravi šanse za pobjedu?

"Neće to biti jedini razlog, prošao je kroz mnoge razlčite publike. Mislim da ne mogu da računam samo na njih, ako me budu podržavali, daće mi mnogo snage, igraću sa njima, da pokušam da im pomognem da uživaju u mojoj igri, da pokušam da uživam na terenu, da igram dobar tenis. Cilj je da pobijedim, neću da se zaustavim na drugom kolu. Uvijek je zadovoljstvo kada imam podršku publike i uživam u dobroj atmosferi", zaključio je Francuz.

Podsjećamo, meč Novak Đoković - Korentan Mute igra se u četvrtak i vjerovatno će biti zakazan na terenu Filip Šatrije koji je najveći u kompleksu. Za sada se ne zna tačna satnica, pa ćemo morati da sačekamo termin. Postoje velike šanse da baš njih dvojica dobiju večernji dio programa.

Bonus video:

Pogledajte 00:11 Nadalov sin sa velikom četvorkom Izvor: Instagram Izvor: Instagram

